Как гибель обычного негра добила Старую Америку

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

ИИХФ раскритиковала власти Риги за инцидент с флагом Белоруссии

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
Разделы

Украина может стать главным карателем Белоруссии

«Белавиа» перевозила в основном транзитных пассажиров из России, Украины и Средней Азии Стрингер/ТАСС
ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру. Подробности...
Перейти в раздел…

Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
Перейти в раздел…

Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами

Перемирие между Израилем и ХАМАС состоялось – но долго ли оно продержится? Atef Safadi/EPA/ТАСС
Аналитики продолжают подводить итоги 11-дневной войны между Израилем и Палестиной (завершившейся перемирием на прошлой неделе). ХАМАС уже заявил, что Израиль проиграл эту битву и расписался в своем поражении. Так ли это на самом деле – и почему российская политика в этом конфликте оказалась выигрышной? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Как гибель обычного негра добила Старую Америку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими. Подробности...

Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона. А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут ни при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается как наезд на русскую национальную идентичность. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 7 комментариев

Два года с Зеленским: итоги

Перейти в раздел…

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось прежним
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ИИХФ раскритиковала власти Риги за инцидент с флагом Белоруссии
    Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС США заявили о неготовности назвать дату встречи Байдена с Путиным В ЛНР рассказали о подрыве украинского военного на собственной мине в Донбассе Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город
    Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину Онищенко порекомендовал россиянам не ехать в Турцию в этом году «Скопинскому маньяку» вновь просят запретить общаться со СМИ
    Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

    Главная тема


    Украина может стать главным карателем Белоруссии

    «вызов ценностям ЕС»


    Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию

    белорусская оппозиция


    Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием

    смена лидера


    Назван самый богатый человек в мире

    Видео

    военный флот


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    создатель Nexta


    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    беспилотники «Байрактар»


    Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

    новый режим


    Россия начала наводить порядок в миграционной политике

    Евровидение


    Сергей Мардан: Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    остановка в Минске


    Тимофей Бордачёв: Глобальный абсурд или новый мировой порядок

    подвиг Кирилла и Мефодия


    Владимир Можегов: Славянская письменность стала кодом русской души

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете инцидент с самолетом Ryanair в Минске?
    Тимур Шерзад

    Как гибель обычного негра добила Старую Америку

    Тимур Шерзад
    журналист
    		25 мая 2021, 09:06

    Смерть Флойда запустила процесс окончательного разрушения Старой Америки – во всех смыслах этого слова. Америка всегда пыталась идти по пути «плавильного котла», стремясь сцементировать единую политическую нацию из разных народностей, а затем, после поражения Юга в Гражданской войне, и рас. Доминирующие в Соединенных Штатах политические силы раз за разом отвергали модели как моноэтничного, так и «лоскутного» (где разные народы «соседствуют» вместе) государства. И вот, кажется, в наше время этой концепции приходит конец – потому что она исчерпала себя.

    Американский плавильный котел не так уж и плохо работал, пока в него швыряли в основном белых людей – и то не без некоторых проблем с, например, итальянцами и ирландцами. Но все это можно было перебороть, если бы список кандидатов на включение в единую американскую нацию не пополнился представителями других рас – потомков негритянских рабов и мигрантов из испаноязычной, но генетически «индейской» Южной Америки.

    Сам по себе кондовый биологический расизм – это во многом устаревшая и примитивная идеология родом из XIX века. В нем очень мало научного и еще меньше справедливого, но применительно к реальной политической практике расовые различия между крупными и проживающими на одной территории группами дают реальные и, увы, почти всегда негативные результаты.

    Любые разительно отличающиеся группы будут неизбежно друг другу противостоять – просто потому, что ресурсы всегда ограничены и за них всегда ведется борьба, пусть иной раз и скрытая за рукопожатиями и улыбками. А если отличия бегло считываются при брошенном вскользь взгляде, на основании цвета кожи, то такая борьба будет чаще проявляться, становиться безжалостней и бескомпромиссней, в нее будут затягиваться все новые люди, даже не желающие принимать в ней участия.

    Из этого вытекает антагонизм между расовыми группами в США – они обречены на соревнование, время от времени переходящее в бунты и войны, как бы кто ни пытался привести всех к единому политическому знаменателю. Это большая трагедия, но от этого никуда не деться. Среднестатистический негр обижен на белого за то, что он лучше живет. Белые же, в зависимости от политических убеждений, пытаются или исправить эту проблему припарками для мертвого (как будто колледж или медстраховка – это не средство в борьбе за место под солнцем, а некое «успокоительное»), или бурчат, что добром текущая ситуация не кончится. Но, как правило, ничего не делают, потому что есть что терять, а значит, надо терпеть.

    Фото: Guerin Charles/ABACA/Reuters

    Сегодня на недовольных негров не оказывается системного давления – что, в свою очередь, позволяет им активизироваться и радикализовываться. Расовая общность позволяет им быстро собираться и выходить на улицы, как только какого-нибудь их соотечественника несправедливо обидит полиция. Негритянские бунты одновременно дают им возможность пограбить белых и уничтожить их ненавистное, делающее их богаче и могущественнее, имущество. А еще это действенный способ давления на «мир белых», средство в борьбе за место под солнцем. Средство выбить себе новые преференции.

    Можно, конечно, посетовать на то, что в таких бунтах продолжают погибать, в том числе, новые чернокожие, но достаточно посмотреть на статистику гангстерских разборок, на пропитанную духом насилия и борьбы негритяно-гангстерскую культуру, чтобы осознать, что жизнь человека для этих людей в данный исторический момент все еще стоит не очень дорого. Сами бунты чернокожих, к слову, начались отнюдь не вчера. Широко известно, например, успешное восстание рабов на Гаити в конце XVIII века, в результате которого почти все белое население острова было жесточайшим образом истреблено. XIX и XX века тоже были отмечены уличными столкновениями и погромами.

    Насилие активно применялось с обеих сторон. Во время расовых беспорядков в Талсе в 1921 году Ку-клукс-клан даже использовал авиацию – бомбил на биплане негритянские кварталы. В 1991-м случился грандиозный бунт, охвативший весь Лос-Анджелес. Причиной событий, стоивших десятков жизней и бесчисленного количества уничтоженной трудовым потом заработанной собственности, стало жесткое задержание чернокожего Родни Кинга. В 2010-х годах такие бунты время от времени вспыхивали в меньших масштабах в отдельных городах, а в мае 2020-го случай с Флойдом больно отозвался на всей Америке. Пламя, погромы, мародерство – все эти больно бьющие по белому среднему классу особенности расового бунта разыгрались практически в каждом крупном городе США.

    Неожиданные союзники

    Конечно же, противостояние не остается чисто расовым – среди бунтующих чернокожих часто можно видеть белых молодчиков с закрытыми лицами и анархистской символикой. Негры неожиданно для самих себя получили союзников – соскучившихся по острым ощущениям и обуянных идеями социальной справедливости детей не самых бедных родителей.

    Белый леворадикал может выглядеть весьма маргинально – но маргинализованность эта чаще всего искусственная. Человек вступил на этот путь сознательно, а не вследствие жизненных неудач. Сегодня он живет с «братьями» в анархистском коливинге, но завтра в любую секунду может вернуться под заботливые крылья мамы и папы, оплативших ему колледж, в котором наш усредненный герой, скорее всего, и подхватил идеи всеобщей социальной справедливости, идеи мира без «предрассудков», равенства и братства.

    Радикальные активисты оказались не единственными ситуативными союзниками чернокожих. Под знамена Black Lives Matter охотно встали и крупные IT-компании, финансовый капитал, львиная часть государственной элиты. Всю эту братию привлекала, конечно, не ненависть к расизму, а желание «наехать» на несистемного президента, эксцентричного миллиардера Дональда Трампа, выигравшего, благодаря харизме, политическому чутью и конской работе, выборы 2016 года.

    Вряд ли негритянские бунты и расплодившиеся леворадикалы были заготовленными марионетками крупных буржуев и системных политиков. Скорее всего, они просто использовали подвернувшиеся поводы и возможности. Уязвимость этих привилегированных групп перед уверенным в себе, «поймавшим волну» и пролезшим достаточно глубоко в университеты, культуру и на улицы активное меньшинством вообще сильно преуменьшена. История революций наглядно показывает, что элита не только запускает многие назревавшие ранее исторические процессы, но и затягивается в эти водовороты с головой, сама становится их жертвой. Взять, к примеру, зарю становления Третьего рейха – солидные мужи думали, что используют радикалов для решения своих политических задач, а на деле сами были использованы ими. И в итоге даже не пикнули, когда эти самые радикалы втравили их в войну, где были последовательно уничтожены практически все их активы.

    Так же и в нынешней Америке. По ней шествует «кэнселинг» – страх «отмены», фактического исключения из профессии, эдакая виртуальная гильотина, которая способна сломать жизнь всякому, кто ляпнул – даже не в газете, а просто в соцсети – что-то не то. С одной стороны, «буржуи» призвали на помощь бунтующим неграм большую часть конвенциональных СМИ. С другой – сами стали заложниками леволиберального, радикального, дискурса. Подразумевающего абсолютно расистские концепции белой (и, кстати, еврейской!) вины. Которые, конечно же, ставят в потенциально уязвимое положение самих владельцев «прогрессивных» газет и каналов.

    Бесславная гибель

    В самый разгар протестов казалось, что гражданская война в Соединенных Штатах если не неминуема, то, по крайней мере, очень вероятна. Казалось, что самая вооруженная в мире нация попросту не сможет терпеть унижение в виде демонстративного вставания на колени, все эти сносы и осквернения отлитых в бронзе и высеченных в граните предков. Но все сложилось по-другому. Консервативных американцев подвел собственный президент. Тот самый Дональд Трамп, которому приписывали чуть ли не стремление построить диктатуру и ссылать несогласных в концлагеря, на деле пытался делать все демонстративно законно. Старая Америка с ее институтами, гарантированными свободами, царством процедуры, была для него слишком дорога – в конце концов, он прожил в ней всю жизнь. Причем эта жизнь пришлась на период ее расцвета.

    Трамп знал, что Старая Америка гнила очень много лет, но он не подозревал, насколько она прогнила изнутри. Он надеялся вылечить ее терапевтическими методами, в то время как шансы на успех были только у решительного хирурга с наточенной пилой. А таким хирургом он, при всех приписываемых ему стремлениях, все-таки не был. Теперь, когда его не без грандиозных махинаций, фактически, сместили с поста, надежды консерваторов иссякли. Чернокожие бунты сыграли в этом немалую роль. Где-то они запугали избирателей лозунгами вроде «пока в Белом доме Трамп, погромы будут продолжаться». Где-то были поводом выставить его некомпетентным, «не справившимся». А где-то консолидировали и мобилизовали «демократический» электорат.

    Вот только шансы гражданской войны эти бунты не понизили, а наоборот. Новая власть активно закручивает гайки – в культуре, в оружейной сфере, в процессе будущих выборов, во многих других. Парадоксально, но обвешиваемый ярлыками расиста Трамп в нынешней Америке был (и остается) единственным крупным политиком, который пытается строить именно что равноправное общество, где человека судят не по цвету кожи.

    Но радикалов, активных чернокожих и пьянеющую от возвращения во власть старую элиту такой вариант уже не устраивает – они хотят переписать историю, снести памятники, изменить до неузнаваемости культуру и расовый (через приток мигрантов) состав страны. Все для того, чтобы консервативные силы уже больше никогда не пришли к власти, чтобы, поддержанный «глубинным народом Америки», из ниоткуда бы вновь не выскочил очередной Трамп. А для этого надо уничтожить породившую его Старую Америку. Конечно, гибель Джорджа Флойда не стала непосредственной причиной начала этого уничтожения – был бы использован любой другой повод. Но она стала громогласным набатом, точкой старта для взаимных усилий самых разных, подчас ненавидящих друг друга, но объединенных еще большей ненавистью сил, которые нанесли мощнейший контрудар, изменивший все.

    В таких условиях зреющая гражданская война между разделенным населением Соединенных Штатов станет не только источником неисчислимых бед и страданий, не только фактором, который обрушит все рынки и все котировки. Параллельно с этим она станет последним шансом для Старой Америки – ведь других способов сохранить свою идентичность в условиях стремительного сжимания стенок гигантского леволиберального пресса у нее и не осталось.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •