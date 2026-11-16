«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Житель Брянской области погиб при сбросе взрывного устройства с дрона
Житель Брянской области погиб при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ
В Брянской области погиб мужчина после того, как украинский беспилотник сбросил на его автомобиль взрывное устройство, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«Противник нанес подлый удар по мирным жителям. Вблизи поселка Красная Гора погиб 59-летний мужчина, на машину которого украинские террористы сбросили взрывное устройство», – сообщил Ковальчук в канале на платформе «Макс».
За прошедшие сутки над Брянской областью сбито 419 украинских беспилотников самолетного типа. В их уничтожении участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», линейного отдела МВД России на транспорте и Росгвардии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о ранении четырех человек в Брянской области в результате атак украинских беспилотников на гражданские объекты.
В четверг в результате атак БПЛА погиб водитель мопеда и пострадал еще один мирный житель.
За ночь над Россией уничтожили 1336 дронов ВСУ.