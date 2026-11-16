Житель Брянской области погиб при сбросе взрывного устройства с дрона

Житель Брянской области погиб при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ

Tекст: Вера Басилая

«Противник нанес подлый удар по мирным жителям. Вблизи поселка Красная Гора погиб 59-летний мужчина, на машину которого украинские террористы сбросили взрывное устройство», – сообщил Ковальчук в канале на платформе «Макс».

За прошедшие сутки над Брянской областью сбито 419 украинских беспилотников самолетного типа. В их уничтожении участвовали подразделения ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», линейного отдела МВД России на транспорте и Росгвардии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о ранении четырех человек в Брянской области в результате атак украинских беспилотников на гражданские объекты.

В четверг в результате атак БПЛА погиб водитель мопеда и пострадал еще один мирный житель.

За ночь над Россией уничтожили 1336 дронов ВСУ.