Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

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5 апреля, среда  |  Последнее обновление — 16:08  |  vz.ru
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Какой рубль нужен России сейчас

Рубль приблизился к психологически важной отметке в 80 за доллар EPA/TASS
Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет перешагнуть психологически важную отметку в 80 рублей. Тогда остановить падение будет сложнее. Государство в прошлом году показало, что может укрепить рубль. Однако сейчас оно в этом не заинтересовано. Почему России выгоден слабый рубль и какой курс его ждет?  Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев вербует «мясной фарш» среди оппозиции в России и Белоруссии

Подготовленные спецслужбами Украины россияне планировали подрыв генконсульства в Гродно Евгений Биятов/РИА Новости
По подозрению в подготовке терактов в Гродно задержан россиянин Алексей Куликов и белорус Вадим Паценко. Их целью были военкомат, воинская часть, нефтебаза и генконсульство России. По данным КГБ Белоруссии, оба были завербованы через российского оппозиционера, а руководил операцией сотрудник ГУР МО Украины. Как украинским спецслужбам удается вербовать русских и белорусов?  Подробности...
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ЕС приготовил против дружбы Китая с Россией экономический ультиматум

Макрон прилетел в Пекин с практически невыполнимой миссией REUTERS/Gonzalo Fuentes
Большие надежды связывает Запад с начавшимся визитом европейских руководителей в Китай. Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прилетели в Пекин, чтобы решить целый ряд двусторонних вопросов и надавить на китайское руководство – конечно же, в том числе из-за России. Есть ли шансы, что давление это будет успешным? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как Китай входит в противостояние с Западом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять. Подробности...

Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством. Подробности...

Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 5 комментариев

Теракт и убийство Татарского: главное

Кому нужен арест Трампа

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Сергей Худиев

    Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    5 апреля 2023, 09:46

    Школьный расстрел в американском Нэшвилле, жертвами которого стали трое девятилетних детей и трое взрослых – это, увы, не единственное происшествие такого рода. Однако его выделяет два обстоятельства. Личность убийцы – это была трансгендер (женщина, считающая себя мужчиной) и личности убитых – это были ученики и сотрудники христианской школы.

    Консервативные комментаторы говорят, что преступление было совершено именно трансгендерной активисткой по мотивам ненависти к христианам. Их либеральные оппоненты – что эта особенность убийцы тут случайна, а все дело, как всегда, в доступности оружия, против которой консерваторы все никак не хотят принять давно необходимые меры.

    Но один из побочных эффектов этой трагедии – она показывает, что вся радужная повестка строилась (и строится) на недобросовестной манипуляции.

    У нас в самом деле нет оснований полагать, что люди, страдающие расстройством половой идентификации, или активисты, действующие от их имени, отличаются особенной склонностью к убийствам. Делать обобщающие выводы из одного случая неверно – каким бы кричащим этот случай не был. Вернее, именно с выводами из кричащих случаев надо быть особенно осторожным. Криминология – серьезная наука, подменять анализ эмоциями не стоит.

    Но обобщающие выводы из кричащих случаев как раз и были главным риторическим инструментом всей радужной повестки. Политический успех этой идеологии, ее превращение в ряде стран Запада в идеологию государственную, был связан с определенной тактикой морального давления.

    Фото: Metro Nashville Police/Global Look Press

    Вся борьба за пересмотр законодательства (и переформатирование культуры вообще) велась под знаменем борьбы с «ненавистью», а в качестве примеров «ненависти» как раз и предъявлялись преступления против представителей ЛГБТ.

    Классический пример – дело Мэтью Шепарда, гомосексуалиста, убитого в 1998 году двумя гопниками. По одной (официальной) версии – потому что гопники смертельно обиделись на его заигрывания, по другой (менее распространенной) – из-за чисто криминальных околонаркотических разборок. Гопники еще намеревались ограбить его дом, но не успели – их схватили. Это преступление послужило поводом к грандиозной – и продолжающейся до сих пор – политической кампании, которая полностью изменила культуру и законодательство США. Про несчастного юношу писались колонки, пьесы, поп-песни и произведения классического жанра, где упор делался на то, что он не просто жертва преступления, а именно «гомофобии», поскольку гопники, по мнению общественности и суда, действовали именно из ненависти к гомосексуалистам. И это не просто уголовщина, а «преступление ненависти».

    Преступления такого рода использовались для разгона мощной кампании по борьбе с «ненавистью», причем проявлением этой «ненависти» считалось любое неодобрение радужной повестки.

    Любые противники идеологии клеймились как haters (злыдни, ненавистники) и bigots (злобные фанатики), а активисты выступали от имени жертв – людей, которые совершенно ни за что подвергаются притеснениям, травле, избиениям и убийствам.

    Вы же хотите выглядеть добрым, цивилизованным, сострадательным человеком? Вы же не хотите иметь что-то общее с этими гомо- и трансфобными злыднями, наследниками нацистов и ку-клукс-клана? Тогда поддержите наше дело – дело любви и терпимости против злобы и ненависти!

    Вот священники и пасторы у себя в церквях проповедуют, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, а извращения – грех. Даже если они лично никого не убивают и не призывают к этому, они создают «атмосферу ненависти», которая приводит к тому, что кто-то идет и убивает бедного Мэтью Шепарда. Этим проповедникам должно быть стыдно! Кровь у них на руках! Они должны немедленно переменить свое вероучение, поклясться в верности ЛГБТ-повестке, начать «венчать однополые браки» и вообще делать все, что от них потребуют.

    Поскольку против радужной повестки могут выступать только очень-очень плохие люди, пособники и вдохновители убийц, их справедливо публично травить, изгонять с работы, или, как в случае с Адольфо Мартинесом, посадить на 15 лет за сожжение радужного флага.

    Это создало парадоксальную ситуацию, когда люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством. Причем чем больше становятся их возможности притеснять других, тем более горькими становятся их жалобы.

    Все успехи ЛГБТ-движения обусловлены именно этой тактикой морального давления – докажите, что вы не убийцы бедных геев и трансгендеров! Вот жуткий, кричащий случай жестокого преступления – докажите, что вы с жертвами, а не с убийцами!

    Что было бы, если бы христианский пастор убил трех взрослых и трех детей в каком-нибудь прогрессивном собрании – например, там, где трансвеститы, как это принято в ряде американских школ и библиотек, читают детям книжки?

    Никто не стал бы говорить, что это случайность, а на самом деле вся проблема в доступности оружия. Этот инфоповод был бы отработан по полной.

    Но вот происходит обратный случай – трансгендер совершает массовое убийство в христианской школе. Какова реакция?

    Пресс-секретарь Белого дома Карин через несколько дней после этого заявила (правда, по другому поводу): «Это позорно, это беспокоит, и наши сердца болят за транс-сообщество, которое прямо сейчас находится под ударом».

    Либеральные СМИ пишут про то, что расстрел в Нэшвилле «используется для нападок на геев».

    Можно подумать, что это не трансгендер расстреляла христиан, а они ее. Жертвы – это в любом случае ЛГБТ.

    Еще раз заметим, что трансгендер-убийца христиан ничего не сообщает нам обо всех трансгендерах. Нельзя строить общую картину на единичных случаях.

    Но тогда нужно признать всю риторику ЛГБТ-движения, которая как раз на таких случаях и строилась, ложной. И происходящее вокруг этой трагедии еще раз демонстрирует ее абсурдность.

     

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