Трансгендер расстрелял детей в американской школе

В США трансгендер устроил стрельбу в школе: погибли трое детей и трое взрослых

В начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила трех детей и трех взрослых, сообщает полиция.

По информации правоохранительных органов США, стрелок планировал устроить расправу в нескольких объектах, это преступление было спланировано заранее, передает «Комсомольская правда».

Известно, что преступник после ЧП заявил, что ненавидит учебное заведение, «в котором пришлось учиться».

Как заявили в полиции, преступнице 28 лет, ее зовут Одри Хейл, она проходила обучение в этой школе. Уточняется, что при рождении и во время учебы она была девочкой, позднее когда-то совершила трансгендерный переход, вследствие чего в жизни требовала обращаться к себе как к мужчине и использовала имя Эйден.

Отмечается, что Хейл не была зафиксирована в полицейских протоколах, приобрела оружие на законных основаниях.

В сообщении правоохранителей указано, что прибывшие на место трагедии полицейские застрелили преступницу спустя 14 минут после первого поступившего в службу спасения звонка от одного из сотрудников школы с просьбой о помощи.

Как заявил на первой после трагедии пресс-конференции комиссар полиции Нэшвилла Джон Дрейк, мотивом может являться отношение учебного заведения к смене пола Хейл (в виде давления или поощрения).

В начале 2023 года в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад.