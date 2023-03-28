Трансгендер расстрелял детей в американской школе

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28 марта, вторник | Последнее обновление — 11:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Трансгендер расстрелял детей в американской школе
В США трансгендер устроил стрельбу в школе: погибли трое детей и трое взрослых
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В начальной школе американского города Нэшвилл вооруженная тремя единицами стрелкового оружия женщина-трансгендер устроила стрельбу и убила трех детей и трех взрослых, сообщает полиция.
По информации правоохранительных органов США, стрелок планировал устроить расправу в нескольких объектах, это преступление было спланировано заранее, передает «Комсомольская правда».
Известно, что преступник после ЧП заявил, что ненавидит учебное заведение, «в котором пришлось учиться».
Как заявили в полиции, преступнице 28 лет, ее зовут Одри Хейл, она проходила обучение в этой школе. Уточняется, что при рождении и во время учебы она была девочкой, позднее когда-то совершила трансгендерный переход, вследствие чего в жизни требовала обращаться к себе как к мужчине и использовала имя Эйден.
Отмечается, что Хейл не была зафиксирована в полицейских протоколах, приобрела оружие на законных основаниях.
В сообщении правоохранителей указано, что прибывшие на место трагедии полицейские застрелили преступницу спустя 14 минут после первого поступившего в службу спасения звонка от одного из сотрудников школы с просьбой о помощи.
Как заявил на первой после трагедии пресс-конференции комиссар полиции Нэшвилла Джон Дрейк, мотивом может являться отношение учебного заведения к смене пола Хейл (в виде давления или поощрения).
В начале 2023 года в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад.
Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
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Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».
Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.
Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.
Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.
Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.
Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.
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Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».
Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.
«Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.
Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя.
СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»
СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках»
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Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании, передает ТАСС.
Воздержались при голосовании в СБ ООН 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.
В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».
Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
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У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.
Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».
Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.
Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.
Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.
Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».
Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Установлен порядок ухода из России компаний из недружественных стран
Минфин: Компании из недружественных стран при уходе из РФ заплатят не менее 10% от половины рыночной стоимости активов
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Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.
В выписке из протокола заседания подкомиссии говорится, что обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет России денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива, передает РИА «Новости».
В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет России не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
Напомним, по мнению аналитиков, к августу 2022 года западный бизнес в результате ухода из России потерял более 70 млрд долларов.
Умер актер театра и кино Михаил Чигарев
Актер театра и кино Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни 26 марта, сообщает Союз кинематографистов России.
Из сообщения следует, что актер умер после продолжительной болезни. В Союзе выразили соболезнования родственникам Чигарева, говорится в релизе на сайте.
Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.
Чигарев известен по ролям в фильмах и сериалах «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Ранетки» и других.
Ранее сообщалось, что на 102-м году жизни скончался экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак. Артист снимался в военных фильмах, таких как «Мальчики», «Служили два товарища» и в других известных лентах.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
Блогер Некоглай попал в скандал на Украине
Уехавшего из России блогера Некоглая жители Украины осудили за танец в форме ГУР Минобороны Украины
Покинувший Россию блогер молдавского происхождения Некоглай (Николай Лебедев) станцевал в форме Главного управления разведки Минобороны Украины, за что на него обрушилась волна критики.
«Не позорь военных», – написали комментаторы на украинском языке.
«Сними форму», – потребовали зрители, их слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Сейчас Некоглай занимается помощью ВСУ. В соцсетях отметили, что он «купил пару дронов» на деньги украинцев, которые ему донатят.
Напомним, блогера Некоглая выдворили из России после его пародийного ролика с российским солдатом, отбившимся от гранаты.
В МИД назвали неприемлемым решение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС
В Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает, сообщил источник в МИД.
В Москве считают «абсолютно неприемлемыми» намерения Армении по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства, сказал собеседник РИА «Новости».
Армянская сторона получила предупреждения о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двухсторонних отношений с Россией, указал источник.
МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Эксперт: Израилю грозит опасность военного переворота
Политолог Ципис: В Израиле витает опасность военного переворота
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Социальная обстановка на фоне обсуждения судебной реформы достигла критической точки. Замораживание изменений грозит перевыборами в Кнессет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Сети появились сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о приостановке принятия скандального закона.
«В Израиле крайне опасная политическая ситуация. Нетаньяху не может закрывать глаза на происходящие события. Наблюдается серьезный раскол как в самой партии «Ликуд», так и внутри правящей коалиции. Фактически действующий кризис может привести к необходимости проведения перевыборов», – рассказывает Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.
«Статус судебной реформы остается непонятным: Израиль замер в ожидании выступления Нетаньяху, которое переносится каждый час. В настоящий момент решается судьба действующего премьер-министра, потому что в случае раскола сформированной коалиции, собрать новую и удержать лидирующие позиции ему не удастся», – отмечает эксперт.
«У Нетаньяху есть два пути: продолжить попытки реализации судебной реформы или ее остановить. В первом случае кризис усугубится, а страна погрязнет во внутренних противоречиях. Во втором же – лидер государства рискует уйти в оппозицию. Тем не менее появляются слухи, что он решил пойти на попятную в данном вопросе», – подчеркивает собеседник.
«Очевидно, что ситуация не может оставаться без изменений. Социальная обстановка в стране накалена до предела. Массовые демонстрации проходят по всему Израилю, а в Тель-Авиве начались стычки протестующих с правоохранительными органами. Известно, что крайне правые силы планируют вывести на улицы собственных сторонников. Это может обострить текущие столкновения», – акцентирует Ципис.
«Наблюдается дилемма и внутри полиции: часть офицеров не хочет выполнять приказы правительства по разгону митингов. Среди военных также есть недовольство скандальной реформой. Фактически в воздухе витает опасность переворота», – рассуждает эксперт.
«Население не устраивает то, что Нетаньяху пытается превратить Высший суд справедливости в консультационный орган, тем самым убрав любые ограничения для власти правительства. Народ Израиля гордится статусом «единственной демократии на Ближнем Востоке», и идея превращения в откровенную диктатуру нравится немногим», – считает собеседник.
«Отмечу, что граждане не говорят о том, что судебная реформа в целом не нужна стране. Претензии относятся именно к способу проталкивания изменений: правительство не вынесло вопрос на референдум, но попыталось «бульдозером» расширить собственные полномочия. Это откровенное пренебрежение мнением гражданского общества», – резюмирует Ципис.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил приостановить принятие закона о пересмотре судебной системы. Об этом сообщает израильский портал Ynetnews со ссылкой на официальные лица в канцелярии главы государства.
Напомним, что до этого Нетаньяху проводил консультации с партнерами по коалиции, большинство из которых выступают за приостановку реформы. Однако ее главный идеолог, министр юстиции Ярив Левин пригрозил уйти в отставку, если власти примут подобное решение.
Ранее был уволен глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант, призывавший отказаться от предлагаемых изменений. К его отставке призвал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Президент страны Ицхак Герцог также заявил, что принятие судебной реформы необходимо остановить ради единства народа Израиля. Он указал на напряженную обстановку в государстве, подчеркнув, что людей «охватила глубокая тревога». По его словам, под угрозой оказались «национальная безопасность, экономика, общество».
Свою позицию выразил и экс-глава правительства страны Нафтали Беннет. Он призвал Нетаньяху отменить отставку министра обороны Йоава Галанта, а также отложить судебную реформу. Кроме того, политик подчеркнул, что государство оказалось в величайшей опасности со времен войны Судного дня.
В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
Стала известна причина смерти фристайлиста Кротова
Тренер сборной России: Фристайлист Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг
Фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг во сне, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.
Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет.
Как сказал Понгильский, Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг, во сне лопнул сосуд, передает ТАСС.
Понгильский добавил, что Кротов будет похоронен в Ярославской области 28 марта.
Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, дважды побеждал на этапах Кубка мира. Принимал участие в Олимпийских играх (2014, 2018).
В Германии призвали проверить банки на дискриминацию русских
Германские правозащитники призвали проверить местные банки на предмет дискриминации русских
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Немецким властям следует проверить банки на предмет дискриминации по принципу «русский», соответствующее направление в МВД и федеральные министерства направил глава Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме.
Ряд банков в ФРГ присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их счета, заявил Ойме, передает ТАСС.
Глава ассоциации пояснил, что нет решений правительства страны или властей ЕС о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе.
В Ассоциации полагают, что массовое прекращение обслуживания клиентов проводится по принципу «русский» и имеет за собой «формулу теневой спецоперации», а сами банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий права человека, подчеркнул Ойме.
Правление VADAR также обратилось к депутатам Бундестага с просьбой потребовать от ведомств провести проверку фактов сговора, подверженности банковской системы давлению и дать оценку деятельности банков.
Названы сроки продажи первой партии иранских машин
Гендиректор «Бест-моторс» Степанов раскрыл способ завода машин из Ирана в Россию
Иранские автомобили Saipa могут начать продаваться в России с 1 июня, заявил генеральный директор компании «Бест-моторс» Александр Степанов.
Первая партия, согласно расчетам компании, должна приехать до июня, в ней будет 1 тыс. автомобилей, заявил Степанов ТАСС.
Первую партию планируют ввезти без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и с использованием механизма параллельного импорта.
Также директор по стратегическому развитию «Бест Моторс» Евгений Чижов сообщил, что ведутся переговоры с Saipa по поводу локализации производства в Петербурге. Для этого нужно развить дилерскую сеть и изучить, «приживется ли» автомобиль на российском рынке.
В феврале сообщалось, что Saipa намерена поставлять в Россию две марки своих автомобилей. Также в работе в России заинтересован и концерн Iran Khodro.
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