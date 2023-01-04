В США впервые казнили женщину-трансгендера

В Соединенных Штатах впервые казнили женщину-трансгендера за совершенное 20 лет назад убийство

Во вторник вечером в штате Миссури была казнена первая в истории женщина-трансгендер Эмбер Маклафлин, которую обвинили в убийстве 20 лет назад, пишут СМИ.

Члены Конгресса США от штата Миссури демократы Кори Буш и Эмануэль Кливер проводили долгую работу по помилованию Эмбер. Защитники указывали на серьезные проблемы с психикой заключенной, из-за которых ей «пришлось сменить пол», чтобы «вылезти из своей скорлупы». Однако присяжные об этом факте «не слышали» и «вынесли справедливый вердикт». После чего губернатор штата Миссури Майк Парсон отклонил прошение о помиловании и подписал приговор о смертной казни, передают «Вести.ru» со ссылкой на телеканал CNN.

Маклафлин еще будучи мужчиной зарезала бывшую девушку Беверли Гюнтер в пригороде Сент-Луиса в 2003 году. Женщину осудили в 2006 году, она провела в тюрьме 20 лет и за это время сменила пол. Маклафлин была казнена путем введения смертельной инъекции. Этот случай стал первым с истории США, когда казнили открыто трансгендерного человека.

Ранее сообщалось, что попытки проведения смертной казни в США в 2022 году в 35% случаев терпели неудачу. Так, из-за некомпетентности палача, несоблюдения протокола или его дефекта из 20 попыток проведения смертной казни семь завершились неудачно.