Трансгендеры изменят весь мировой спорт

Взгляд
30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:23  |  vz.ru
Разделы

Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

Немцы ушли, а «Ласточки» остались Maksim Konstantinov/Global Look Press
Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

Прихожане не намерены отдавать Зеленскому Киево-Печерскую лавру Sergei Chuzavkov/Global Look Press
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь обострилась. Верующие отказались отдать раскольникам святыню. Более того, наместник лавры в своем обращении к «своре Зеленского» отметил, что «Господь не простит» ему изгнание священнослужителей. В итоге миряне не пропустили представителей раскольников на территорию храма, и туда приехала полиция с автоматами. Чем закончится противостояние канонической УПЦ и офиса Зеленского?  Подробности...
Перейти в раздел…

США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом «в ближайшее время» Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...

Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Зеленский проговорился насчет Артемовска

С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Перейти в раздел…

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Суд арестовал корреспондента Wall Street Journal за шпионаж
    Российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных Медведев указал на риски региональных конфликтов в бывших колониях Запада Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с апреля прошлого года «АвтоВАЗ» объявил о невозможности производства полнокомплектных машин с мая
    Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области В Кремле осудили выселение монахов из Киево-Печерской лавры Электроника с российскими процессорами получила преимущество при госзакупках Эксперт оценил идею запрета мусоропроводов в многоквартирных домах
    В Киево-Печерскую лавру прибыли силовики с автоматами Украинская генпрокуратура предъявила обвинение Татьяне Монтян В ЮАР отказались считать Россию врагом «по запросам других стран» В Москве полиция обезвредила взявшего проститутку в заложники «спецагента»

    бронетехника и авиация


    События на Украине мешают Грузии ремонтировать советскую военную технику

    Казахстан


    Алихана Смаилова переназначили на пост премьер-министра Казахстана

    технологии будущего


    Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте

    Видео

    «Господь не простит»


    Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

    вмешательства во внутренние дела


    США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

    язык и образование


    Российских студентов научат китайской грамоте

    отечественный поезд


    Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    гарантии мира


    Тимофей Бордачев: Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

    свобода вероисповедания


    Сергей Худиев: Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

    своя земля


    Евдокия Шереметьева: Почему люди не уезжают из-под обстрелов

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?

    Трансгендеры изменят весь мировой спорт

    Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас больше не может выступать за женщин
    		  
    30 марта 2023, 17:05
    Фото: Abaca Press/Reuters
    Текст: Руслан Бакаев

    Мировой спорт стоит на пороге изменений, которых не было со времен начала XX века, когда женщин допустили до Олимпийских игр. Так возникло деление спорта на две главных категории –мужские и женские соревнования. Теперь же речь идет о внедрении третьей. А вызывали эти тектонические перемены политические изменения в западных странах, касающиеся прав ЛГБТ и трансгендеров.

    Перспективы участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года по-прежнему туманны. Зато, судя по всему, международные федерации четко определились с трансгендерами – их на Олимпиаде в Париже, видимо, не будет. А в будущем подобные спортсмены могут образовать третью категорию, отличную от мужской и женской. 

    Еще на прошлой неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, или World Athletics) приняла решение запретить трансгендерным женщинам (бывшим мужчинам, сменившим пол) соревноваться на крупных соревнованиях с женщинами натуральными, или цисгендерными (если только они не совершили транс-переход до полового созревания). Таким образом, легкая атлетика пошла по стопам плавания – там транс-женщинам запретили участвовать в соревнованиях еще в 2022 году.

    Впрочем, в плавании тогда был экстренный случай, требовавший немедленного вмешательства. Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас, бывшая раньше пловцом Уиллом Томасом, стала показывать феноменальные для женщин результаты.

    Понятно, что ситуация раздражала спортивную общественность, прежде всего женскую. Томас, скорее всего, вошла бы в олимпийскую сборную США на предстоящие Игры в Париже в 2024 году, если бы ее не отстранили вместе со всеми трансгендерами, совершившими переход после полового созревания.

    В легкой атлетике трансгендеров мирового уровня пока нет. Можно вспомнить разве что американскую трансгендерную бегунью Сиси Телфер, но ее карьера сейчас на паузе.

    Вы спросите: а как же двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня? Но она не трансгендер, а настоящая женщина. Почти – «не на 100%», как заявил генеральный директор ИААФ Пьер Вайсс.

    У Семени аномально повышен уровень мужского гормона тестостерона. Поэтому теперь ей и другим подобным женщинам, чтобы соревноваться, нужно проходить специальное гормональную терапию по снижению тестостерона. Кастер даже пыталась судиться с ИААФ, но Спортивный арбитраж в Лозанне стал на сторону федерации. Кстати, нынешний вердикт по трансгендерам также еще больше понизил норму тестостерона, усугубив ситуацию для Семени.

    Решение ИААФ по трансгендерам, конечно, абсолютно логично. Никакая смена пола или гормональная терапия не сможет нейтрализовать физическое преимущество, которое получает мужчина перед женщиной в период полового созревания – это доказано разнообразными и вполне авторитетными исследованиями.

    Однако запретительное решение не позволяет ответить на важный вопрос. Что же делать с трансгендерными женщинами, которые захотят соревноваться и будут способны побеждать натуральных женщин? С кем им соревноваться?

    И вот теперь оригинальную идею по этому поводу предложила легенда мирового тенниса и одна из первых открытых лесбиянок в спорте Мартина Навратилова. Она заявила, что решение ИААФ – это «шаг в правильном направлении», но предложила сделать мужские легкоатлетические турниры открытыми. То есть чтобы в них могли принять участие любые атлеты с любым полом и количеством тестостерона (естественно, без допинга). При этом женские турниры будут «закрытыми» – в них будут участвовать только натуральные женщины.

    Кстати, подобная система реализована в шахматах – только пока без трансгендеров. Большинство мужских турниров там являются открытыми для женщин, и лидеры женского рейтинга регулярно в них участвуют. Правда, без особого успеха. А вот мужчинам в женских турнирах играть, естественно, нельзя.

    Предложение Навратиловой, конечно, очень элегантно, но на практике вряд ли что-нибудь даст самим трансгендерам. По крайней мере, с точки зрения их спортивных достижений. Трансгендерные женщины имеют безусловное преимущество над обычными женщинами, но их неспособность соревноваться с мужчинами также вполне очевидна.

    В качестве примера можно привести британскую велогонщицу Эмили Бриджес. Она, пожалуй, самый сильный спортсмен-трансгендер в мире. Ведь еще будучи мужчиной Заком Бриджесом, он становился рекордсменом Великобритании среди юниоров. Это совсем другой уровень, чем студенческие допереходные победы Лии Томас и Сиси Телфер.

    Транс-переход у Бриджес случился в 19 лет в 2020 году. В велоспорте тогда для соревнования с женщинами нужно было снизить тестостерон и держать низкий уровень в течении года. Поэтому в 2021 году Бриджес соревновалась с мужчинами. На чемпионате Уэльса она пришла 43-й из 45 участников, хотя до перехода всегда боролась за награды. В женских соревнованиях, естественно получалось гораздо лучше. В целом это неудивительно, ведь рост Бриджес – 189 см. Но с середины 2022 года Эмили сначала запрещали вступать, а потом резко подняли планку ограничений по тестостерону.

    Наконец, показательна и история первой женщины-трансгендера, выступившей на летних Олимпийских играх 2020 года. В Токио штангистка из Новой Зеландии Лорелл Хаббард ехала за медалью, но в итоге выступила крайне неудачно, провалив все три попытки взять начальный вес в рывке.

    Какое еще решение возможно в отношении трансгендерных женщин в спорте? Оно лежит на поверхности. Если они не могут соревноваться ни с женщинами, ни с мужчинами, значит, надо создать третью категорию.

    Об этом в июне 2022 года как раз и заявляла Международная федерация плавания (FINA), закрывая трансгендерам во главе с Лией Томас путь на женские соревнования. Возможно, в эту же категорию могут попасть цисгендерные женщины с повышенным тестостероном – такие, как Кастер Семеня. И даже, возможно, трансгендерные мужчины.

    Понятно, что поначалу подобных турниров будет не очень много, и они вряд ли сразу станут пользоваться большой привлекательностью. Поэтому их можно проводить вместе с мужскими или женскими турнирами, разбивая по дням или даже по часам. Чтобы зрители, спонсоры, да и сами спортсмены привыкали. Это выглядит как наиболее логичный путь допуска трансгендеров в спорт.

    Конечно, в России трансгендеры в спорте в ближайшее время вряд ли появятся, особенно после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. К счастью это или нет, решайте сами.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •