Российский спорт начал глобальный поворот на Восток

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1 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
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США руками корейцев развязали против Китая чиповую войну

Противоборство двух гигантов – Америки и Китая перекинулось на микроэлектронику Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
В современных условиях кто выпускает самые продвинутые микрочипы, тот владеет миром. Чтобы не дать Пекину догнать себя, Вашингтон предупредил, что запретит выпускать этот товар на территории КНР. А ведь именно в Поднебесной интернет-гиганты наладили выпуск чипов. Забавно, что сами по себе гиганты принадлежат третьей стране – Корее. Но корейский суверенитет Америку, похоже, не волнует. Подробности...
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Киев не зря боится разгневать Пекин

Зеленский хочет личной встречи с Си. В этом ему отказано Алексей Никольский,AP/ТАСС
Спецслужбы США и Украины неожиданно разошлись во мнениях. Если в Вашингтоне подозревают Пекин в организации военных поставок в Россию, то в Киеве «таких данных нет», как нет и претензий к Китаю. Политика в отношении Пекина – вопрос, по которому у Украины с Западом единства быть не может. Украинцы действительно боятся, что КНР подключится к СВО.  Подробности...
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Украина ищет уязвимость российской ПВО беспилотниками

ВС Украины проверяют прочность российской ПВО с помощью БПЛА Ukrainian Air Force/Wikipedia
ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО. Какие цели преследуют ВС Украины, осуществляя подобные атаки, и с помощью чего Россия могла бы эффективнее им противостоять?  Подробности...
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В элите США созрел раскол по отношению к Украине

Митинги в поддержку действий России встречаются в том числе в Соединенных Штатах wdbj7.com
В Белом доме впервые признали очевидный факт: среди ведущих американских политиков немало тех, кто против дальнейшей поддержки киевского режима. Конечно, они руководствуются вовсе не симпатиями к России, а собственной логикой. Кто эти политики, почему они не рады финансированию Украины и когда их деятельность даст практический, нужный для нашей страны результат? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Вашингтон играет на человеколюбии России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией. Подробности...

Почему не стоит отменять Нагорную проповедь

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Знаете, почему немцы нормальные?

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Британия завершила «сосисочную войну»

Кто еще введет войска на Украину

Запад шантажирует Зеленского

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Российский спорт начал глобальный поворот на Восток

    Российские шахматы сделали решительный ход
    		   1 марта 2023, 17:00
    Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости
    Текст: Руслан Бакаев

    «Историческое событие». Такими словами специалисты описывают беспрецедентный случай в мировом спорте – переход российской шахматной федерации c одного континента в другой. Российские шахматисты сделали первый и важнейший шаг, который развяжет им руки, связанные в последний год западными санкциями, – однако последуют ли за ними и другие спортсмены России?

    В последний день зимы российские шахматы первыми из всех спортивных видов официально переехали в Азию. Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации приняла Россию в состав организации. Следом за шахматами могут последовать и другие виды спорта – и прежде всего те, что входят в программу летней Олимпиады.

    В отличие от футбола и других видов спорта, руководство российских шахмат начало действовать почти сразу после отстранения российского спорта от международных соревнований согласно рекомендациям МОК весной 2022 года. Хотя самих шахмат это отстранение коснулось не так сильно, как остальных. Россияне продолжают выступать на международных соревнованиях – в нейтральном статусе и под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). А вот в командных турнирах сборная России участвовать не может. Мягкий вариант санкций, конечно, был связан с тем, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

    Уже в апреле 2022 года Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение о переезде в Азию – наблюдательный совет единогласно проголосовал за переход. Но осуществить его удалось только сейчас, спустя почти год.

    Переход должна была одобрить Азиатская шахматная федерация (АШФ), но сделать это она могла только на Генеральной ассамблее, которая неоднократно переносилась из-за пандемии. 28 февраля ассамблея наконец-то состоялась в Абу-Даби – за включение ФШР проголосовали 29 делегатов, один высказался против, шесть воздержались. Неделей ранее переход одобрили и в ФИДЕ. Теперь ФШР автоматически выйдет из Европейского шахматного союза.

    Несмотря на то что решение уже принято, официально переход состоится 1 мая. С этого же дня российские шахматисты смогут выступать на азиатских турнирах. Сделано это для того, чтобы россияне успели сыграть на последнем для себя чемпионате Европы – он начинается 2 марта в сербском городе Врнячка-Баня. 17 марта в черногорском Петроваце стартует женское первенство Европы. Но главное для нас ближайшее событие в шахматах – это, конечно, матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем, который пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане (действующий чемпион Магнус Карлсен, напомним, свой титул защищать отказался).

    «Произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой,

    – завил президент ФШР Андрей Филатов. – Мы благодарны делегатам континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой – о хорошо проделанной работе нашей федерации. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого».

    Переход российских шахмат в Азию в целом понятен. Минусов, кроме некоторых трудностей с логистикой, почти нет. Плюсов больше. Китай и Индия постепенно становятся лидерами мировых шахмат, именно с ними россияне будут соревноваться в ближайшее время. Да и остальные азиатские страны подтягиваются – например, Узбекистан и Иран. В будущем Россия сможет принимать у себя континентальные турниры. В Азии россияне также смогут выступать на командных соревнованиях. Но пока без гимна и флага – эти ограничения может снять только ФИДЕ.

    Кстати, ФИДЕ также оставляет шанс российским гроссмейстерам остаться в Европейском шахматном союзе, сменив так называемое спортивное гражданство. Любой из игроков может покинуть ФШР и немедленно присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации. Прежде всего речь может идти о чемпионке мира Александре Костенюк, у которой есть швейцарский паспорт.

    «Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию – положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов, – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. – Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками».

    «Я рад нашему переходу в АШФ, – прокомментировал событие президент федерации шахмат Подмосковья, один из лучших российских шахматистов Сергей Карякин. – Это даст возможность нашим спортсменам участвовать в азиатских первенствах. Надо понимать, что сейчас индийцы, китайцы, узбеки и другие представители Азии объективно более сильные и опасные соперники, чем европейцы. Конкуренция повысится. Тем интереснее, особенно для юношей».

    Конечно, всех интересует вопрос – станут ли шахматы первыми из многих видов спорта, перешедших в Азию, или этот переход будет единственным. Ведь многие другие федерации уже задумываются о подобном пути. Прежде всего, конечно, футбол. Но там процесс, как известно, поставили на паузу – слишком большие связи с Европой, плюс гораздо больше денег и намного сильнее конкуренция.

    А между тем уже даже Международный олимпийский комитет прорабатывает варианты допуска россиян и белорусов именно к соревнованиям в Азии – с цель участия в отборе к ближайшим Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

    Олимпийский совет Азии уже выступил с приглашением России и Белоруссии принять участие в XIX летних Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу ближайшей осенью. Для нас будут выделены специальные квоты, по которым спортсмены смогут побороться за участие в Олимпийских играх в Париже.

    То есть речь идет прежде всего о летних видах. Из основных зимних условным хоккею, биатлону и лыжам в Азии просто не с кем было бы соревноваться. Разве что фигурное катание могло бы перейти в Азию и найти там сильных конкурентов. Впрочем, зимняя Олимпиада будет только в 2026 году, а зимние Азиатские игры – вообще аж в 2029-м.

    Что касается перехода в Азию с прицелом на Париж-2024, здесь речь может идти, например, о водных видах спорта. В целом, российским пловцам и прыгунам в воду было бы выгодно участвовать в азиатских турнирах. Во-первых, нужно поддерживать соревновательную практику. Во-вторых, исторически сложилось так, что в Азии собраны одни из сильнейших в мире представителей водных видов спорта. Европейские прыгуны в воду, пловцы и синхронисты заметно уступают по своему уровню азиатам.

    Кроме этого, в турнирах, которые в ближайшее время будут проводиться в Азии, могут принять участие и российские гимнастки. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсменки с удовольствием готовы выступить на турнире даже вне зачета. А вот федерация спортивной гимнастки пока думает.

    Всероссийская федерация легкой атлетики, конечно, обеими руками за переход в Азию – ее отношения с европейской федерацией давно испорчены. Российские борцы тоже готовы к переезду.

    При этом игровые виды спорта пока скорее против перехода. Если в гандболе и бадминтоне все-таки не исключают такой возможности, то в баскетболе и волейболе однозначно за Европу. Не хочет уходить и велоспорт.

    Каждая федерация должна тщательно взвесить плюсы и минусы от перехода. Конечно, вслух все говорят о конкуренции и выгоде для спортсменов, но про себя в основном считают расходы на переезд. Отсюда и позиция «игровиков» – здесь Европа намного прибыльнее Азии, и не только в футболе. Остальные федерации ждут, когда более ясную позицию займет государство – и, возможно, протянет руку помощи в виде какой-то компенсации расходов.

    Пока же власть занимает выжидательную позицию. «Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно, – так высказался о возможном переходе в Азию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты».

     
     
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