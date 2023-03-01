Российский спорт начал глобальный поворот на Восток

«Историческое событие». Такими словами специалисты описывают беспрецедентный случай в мировом спорте – переход российской шахматной федерации c одного континента в другой. Российские шахматисты сделали первый и важнейший шаг, который развяжет им руки, связанные в последний год западными санкциями, – однако последуют ли за ними и другие спортсмены России?

В последний день зимы российские шахматы первыми из всех спортивных видов официально переехали в Азию. Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации приняла Россию в состав организации. Следом за шахматами могут последовать и другие виды спорта – и прежде всего те, что входят в программу летней Олимпиады.

В отличие от футбола и других видов спорта, руководство российских шахмат начало действовать почти сразу после отстранения российского спорта от международных соревнований согласно рекомендациям МОК весной 2022 года. Хотя самих шахмат это отстранение коснулось не так сильно, как остальных. Россияне продолжают выступать на международных соревнованиях – в нейтральном статусе и под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). А вот в командных турнирах сборная России участвовать не может. Мягкий вариант санкций, конечно, был связан с тем, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.

Уже в апреле 2022 года Федерация шахмат России (ФШР) приняла решение о переезде в Азию – наблюдательный совет единогласно проголосовал за переход. Но осуществить его удалось только сейчас, спустя почти год.

Переход должна была одобрить Азиатская шахматная федерация (АШФ), но сделать это она могла только на Генеральной ассамблее, которая неоднократно переносилась из-за пандемии. 28 февраля ассамблея наконец-то состоялась в Абу-Даби – за включение ФШР проголосовали 29 делегатов, один высказался против, шесть воздержались. Неделей ранее переход одобрили и в ФИДЕ. Теперь ФШР автоматически выйдет из Европейского шахматного союза.

Несмотря на то что решение уже принято, официально переход состоится 1 мая. С этого же дня российские шахматисты смогут выступать на азиатских турнирах. Сделано это для того, чтобы россияне успели сыграть на последнем для себя чемпионате Европы – он начинается 2 марта в сербском городе Врнячка-Баня. 17 марта в черногорском Петроваце стартует женское первенство Европы. Но главное для нас ближайшее событие в шахматах – это, конечно, матч за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем, который пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане (действующий чемпион Магнус Карлсен, напомним, свой титул защищать отказался).

«Произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой,

– завил президент ФШР Андрей Филатов. – Мы благодарны делегатам континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой – о хорошо проделанной работе нашей федерации. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого».

Переход российских шахмат в Азию в целом понятен. Минусов, кроме некоторых трудностей с логистикой, почти нет. Плюсов больше. Китай и Индия постепенно становятся лидерами мировых шахмат, именно с ними россияне будут соревноваться в ближайшее время. Да и остальные азиатские страны подтягиваются – например, Узбекистан и Иран. В будущем Россия сможет принимать у себя континентальные турниры. В Азии россияне также смогут выступать на командных соревнованиях. Но пока без гимна и флага – эти ограничения может снять только ФИДЕ.

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Кстати, ФИДЕ также оставляет шанс российским гроссмейстерам остаться в Европейском шахматном союзе, сменив так называемое спортивное гражданство. Любой из игроков может покинуть ФШР и немедленно присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации. Прежде всего речь может идти о чемпионке мира Александре Костенюк, у которой есть швейцарский паспорт.

«Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию – положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов, – отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. – Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками».

«Я рад нашему переходу в АШФ, – прокомментировал событие президент федерации шахмат Подмосковья, один из лучших российских шахматистов Сергей Карякин. – Это даст возможность нашим спортсменам участвовать в азиатских первенствах. Надо понимать, что сейчас индийцы, китайцы, узбеки и другие представители Азии объективно более сильные и опасные соперники, чем европейцы. Конкуренция повысится. Тем интереснее, особенно для юношей».

Конечно, всех интересует вопрос – станут ли шахматы первыми из многих видов спорта, перешедших в Азию, или этот переход будет единственным. Ведь многие другие федерации уже задумываются о подобном пути. Прежде всего, конечно, футбол. Но там процесс, как известно, поставили на паузу – слишком большие связи с Европой, плюс гораздо больше денег и намного сильнее конкуренция.

А между тем уже даже Международный олимпийский комитет прорабатывает варианты допуска россиян и белорусов именно к соревнованиям в Азии – с цель участия в отборе к ближайшим Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

Олимпийский совет Азии уже выступил с приглашением России и Белоруссии принять участие в XIX летних Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу ближайшей осенью. Для нас будут выделены специальные квоты, по которым спортсмены смогут побороться за участие в Олимпийских играх в Париже.

То есть речь идет прежде всего о летних видах. Из основных зимних условным хоккею, биатлону и лыжам в Азии просто не с кем было бы соревноваться. Разве что фигурное катание могло бы перейти в Азию и найти там сильных конкурентов. Впрочем, зимняя Олимпиада будет только в 2026 году, а зимние Азиатские игры – вообще аж в 2029-м.

Что касается перехода в Азию с прицелом на Париж-2024, здесь речь может идти, например, о водных видах спорта. В целом, российским пловцам и прыгунам в воду было бы выгодно участвовать в азиатских турнирах. Во-первых, нужно поддерживать соревновательную практику. Во-вторых, исторически сложилось так, что в Азии собраны одни из сильнейших в мире представителей водных видов спорта. Европейские прыгуны в воду, пловцы и синхронисты заметно уступают по своему уровню азиатам.

Кроме этого, в турнирах, которые в ближайшее время будут проводиться в Азии, могут принять участие и российские гимнастки. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсменки с удовольствием готовы выступить на турнире даже вне зачета. А вот федерация спортивной гимнастки пока думает.

Всероссийская федерация легкой атлетики, конечно, обеими руками за переход в Азию – ее отношения с европейской федерацией давно испорчены. Российские борцы тоже готовы к переезду.

При этом игровые виды спорта пока скорее против перехода. Если в гандболе и бадминтоне все-таки не исключают такой возможности, то в баскетболе и волейболе однозначно за Европу. Не хочет уходить и велоспорт.

Каждая федерация должна тщательно взвесить плюсы и минусы от перехода. Конечно, вслух все говорят о конкуренции и выгоде для спортсменов, но про себя в основном считают расходы на переезд. Отсюда и позиция «игровиков» – здесь Европа намного прибыльнее Азии, и не только в футболе. Остальные федерации ждут, когда более ясную позицию займет государство – и, возможно, протянет руку помощи в виде какой-то компенсации расходов.

Пока же власть занимает выжидательную позицию. «Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно, – так высказался о возможном переходе в Азию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты».