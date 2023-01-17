Богословская: России нет смысла покупать права на трансляцию Олимпиады

Без участия российских спортсменов в Олимпиаде нет смысла покупать права на их показ на территории Российской Федерации, а посмотреть трансляцию можно будет в интернете, заявила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская, комментируя сообщение о том, что Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр с 2026 по 2032 год.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что Россия и Белоруссия не включены в число стран, где будут вещаться Олимпийские игры в период с 2026 по 2032 год. Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что нет смысла приобретать права на трансляцию Олимпиады, где не будет российских спортсменов.

«Без российских спортсменов мы, наверное, показывать Олимпиаду не будем. Это все-таки не футбол. И если российских спортсменов вовсе не будет на Олимпийских играх, то зачем нам покупать права на показ их?» – задается вопросом Богословская.

Она отмечает, что если футбол традиционно интересен и с участием российской команды, и без, поскольку «наша команда далеко не всегда попадает», то с Олимпийскими играми все иначе. Это то мероприятие, которое смотрят именно когда участвуют спортсмены своей страны.

«Здесь речь идет о трансляции на официальных каналах, по телевиденью, но это не значит, что теперь никто из жителей России не сможет увидеть Олимпиаду в эти годы. Те, кому интересны эти соревнования и без наших спортсменов, смогут посмотреть трансляцию в Интернете на разных платформах. Конкретно сейчас истинные поклонники наши многие соревнования, которые проходят без нашего участия и не показываются, все равно находят варианты. В Интернете же никто ничего не отключит», – заключила спортивный комментатор.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг предупредил, что в случае допущения российских спортсменов в число участников Олимпиады в 2024 году, которая пройдет в Париже, ряд европейских стран могут прибегнуть к байкоту.

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