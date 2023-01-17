Россия не вошла в список вещателей Олимпийских игр с 2026 по 2032 год

Международный олимпийский комитет (МОК) не включил Россию и Белоруссию в число европейских стран, где будут вещаться Олимпийские игры в период с 2026 по 2032 год, сообщили в пресс-службе комитета.

Игры в период 2026–2032 годов будут показаны на территории 49 государств Европы, передает ТАСС.

Медиаправа на показ Олимпиады на европейской территории переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, которые представили совместный тендер.

Последние годы правами на трансляции Игр в России владела компания Telesport. Ей же принадлежат и права на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в 2024 году в Париже. В сентябре прошлого года директор компании Петр Макаренко сообщал, что Telesport приобрела права на трансляции ОИ–2026.

Как заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев, приобретение Россией прав на трансляцию Олимпийских игр в период отстранения российских спортсменов от международных турниров не имеет смысла. По его словам, эти средства будет лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. К тому же смотреть соревнования без участия спортсменов из своей страны вряд ли кому-то будет интересно, отметил он.

В феврале прошлого года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг заявлял, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если россиян допустят до участия в соревнованиях.