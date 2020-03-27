В ОП указали на цензуру в «Википедии»

Член Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич рассказал о цензуре в электронной энциклопедии «Википедия».

Малькевич написал в Telegram, что недавно он ознакомился с исследованием, проведенным проектом «Антипропаганда».

«Ребята по всем правилам «Википедии» сделали и опубликовали на этом ресурсе статью под названием «Продажность администрации русскоязычной «Википедии». В материале были представлены факты критики электронной энциклопедии из-за наличия многочисленных недостоверных сведений; все – с отсылкой на авторитетные источники», – рассказал он.

Однако «статья моментально была подвергнута цензуре, а потом и вовсе удалена».

«Хотя «Википедия» якобы является «свободной и беспристрастной энциклопедией», где можно размещать любую информацию, если она оформлена по правилам, и в ней есть подтверждающие информацию ссылки и так далее», – указал Малькевич.

На его взгляд, это «еще одна иллюстрация, которая показывает, что любая информация, публикуемая в Википедии, подвергается идеологической правке или вовсе является «оружием» в информационной войне».

«Мы тем временем готовим очередной доклад об «особенностях» работы западных социальных сервисов. Писали про Twitter, Facebook, будем про Google; и, вот теперь – и про Wiki. Так что у меня в ближайшие дни ждите еще некоторое количество постов на эту тему», – анонсировал он.

Напомним, в ноябре в России решили создавать российский аналог «Википедии».