Медведев распорядился о создании российского аналога Википедии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала, а также распорядился создать и учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия».

Предполагается, что соответствующее решение позволит обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией «о развитии и состоянии окружающего мира и социума», данные будут поступать из научно-верифицированных источников, сообщает «Интерфакс».

Полномочия учредителя организации от имени России получит правительство. Частично полномочия учредителя организации будет осуществлять Роспечать.

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Запуск портала Большой российской энциклопедии запланирован на конец весны 2022 года. Стоимость проекта оценили в 2 млрд рублей.