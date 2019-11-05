Путин призвал заменить «Википедию» новой Большой энциклопедией

Президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.

«По поводу «Википедии». Лучше заменить ее Большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная», – передает его слова РИА «Новости».

В сентябре сообщалось, что на создание российского аналога «Википедии» в 2020–2022 годах могут выделить почти 1,7 млрд рублей. Субсидия, как предполагалось, может получить издательство «Большая российская энциклопедия».

В августе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией», так как она содержит непроверенную информацию.