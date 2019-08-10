Студентам посоветовали не пользоваться «Википедией»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией».

«Не пользуйтесь «Википедией», получите двойку», – приводит его слова РИА «Новости».

Отвечая на вопрос участника форума «Территория смыслов», Волин отметил, что «Википедия» содержит непроверенную информацию.

Замминистра подчеркнул, что материалы открытой интернет-энциклопедии постоянно правятся, в том числе лицам, которые в этом заинтересованы. «Википедию» нельзя воспринимать как энциклопедию, добавил он.

За последнее время произошло несколько громких скандалов, связанных с «Википедией». Так, на страницах интернет-энциклопедии Хуан Гуайдо был объявлен «врио президента Венесуэлы» – притом, что законным лидером Боливарианской Республики был и является Николас Мадуро. Кроме того, в конце прошлого года «Википедия» «похоронила» Петра Порошенко, занимавшего на тот момент пост президента Украины.