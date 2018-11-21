Виновен ли «Яндекс» в «смерти» Порошенко?

Утром 14 декабря поисковая система «Яндекса» сообщила о «смерти» президента Украины Петра Порошенко, «умершего» 11 декабря в возрасте 53 лет. Скриншоты с такой информацией мгновенно были растиражированы многими сетевыми и обычными изданиями.

Позже ошибка была исправлена, а в пресс-службе «Яндекса» разъяснили, что поисковик берет данные из открытых источников. В случае с Порошенко данные были взяты из «Википедии», которая позже также исправила ошибку.

Все это ставит перед нами вопрос: насколько легко «похоронить» известного человека в интернете и может ли это сделать любой желающий?

По мнению эксперта в IT-сфере, гендиректора компании «Ашманов и партнеры» Игоря Ашманова, у этого дела есть несколько аспектов.

«Сейчас поисковики заняли первостепенную роль в интернете и в медийном пространстве. Поисковик или новостной агрегатор «Яндекса» – это такое СМИ, которое круче условного Первого канала: у них и аудитория больше, и так называемая вирусность выше», – заявил Ашманов газете ВЗГЛЯД.

«Яндекс» принял решение, что статьи «Википедии» появляются в топе выдачи практически по любому запросу. Они могут говорить, что они зеркало интернета и «Википедия» просто популярна, хотя это не совсем так. Конечно же, у «Википедии» есть чудовищные медийные силы, но не по той причине, что она очень посещаема. Большинство людей думают, что «Википедию» пишут миллионы авторов, но это иллюзия», – продолжил эксперт.

Конечно, зайти и что-то написать в открытой энциклопедии может каждый, но в реальности даже у нас в стране тех, кто пишет в русской «Википедии», – максимум несколько сотен человек. «Это некое ремесло, его нужно освоить, нужно свободное время и некий запал. Так вот, у некоторого количества людей есть высокий рейтинг. Они знают все правила, всех модераторов, они участвовали во всех дискуссиях и больших скандалах, то есть знают дух «Википедии», – говорит эксперт.

«И вот некоторые из них предлагают свои услуги по написанию статей в «Википедии» о компаниях или о людях. Формально это может сделать сама компания или физическое лицо, но они напишут статью, которую тут же снесут или заблокируют с требованием внесения кучи поправок. А специалисты, всю жизнь пишущие в «Википедии» множество статей, имеют высокий рейтинг, и они гарантируют, что напишут неуязвимую статью, которую никто не снесет, и смогут ее потом защищать от корректировщиков и модераторов. Кроме того, они знают, как написать токсичный абзац, и его длительный период времени будет невозможно выковырять», – пояснил Ашманов.

Таким образом, на данный момент достоверно не известно, кто именно написал о смерти Порошенко в «Википедии», но можно однозначно сказать, что это не был какой-то простой захожанин. Это был человек, знающий, как такую запись сделать правильно. Однако написать о «смерти» украинского президента в «Википедии» – мало. Все это должно каким-то образом попасть в поисковики и СМИ.

«С такими операциями, раньше они назывались гугл-бомбинг, еще важна процедура «слива». То есть мало того, что вы что-то где-то написали. Если об этом никто не узнал – медийного события не получится. Это надо кому-то «слить» или «вбросить», чтобы информация разошлась по СМИ и подтянулась в поисковики. То есть это целая спецоперация, которая делается в два–три шага. Вам нужен специалист по «Википедии», организованный «слив» в СМИ, и только тогда вы получите 15 минут или несколько часов славы», – резюмировал Ашманов.

Так или иначе – по состоянию на вечер пятницы Порошенко жив и, скорее всего, до конца марта 2019 года останется президентом Украины.