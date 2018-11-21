«Яндекс» назвал дату смерти Порошенко

Поисковая система «Яндекс» «похоронила» президента Украины Петра Порошенко, указав, что он ушел из жизни 11 декабря 2018 года.

В пятницу утром, 14 декабря, при поиске по запросу «Порошенко» в «Яндексе» в краткой справке поисковика можно было увидеть, что украинский лидер якобы скончался 11 декабря 2018 года.

Через некоторое время ошибка была исправлена, однако в Сети сохранились скриншоты с «датой смерти» Порошенко.

Примечательно, что именно 11 декабря Порошенко дал интервью Fox News, в котором, комментируя инцидент в Керченском проливе, сказал «господин Путин, это война».