Названа стоимость создания российской «Википедии»

Затраты на создание онлайн-портала Большой российской энциклопедии (БРЭ) – российского аналога «Википедии» – составят около 2 млрд рублей, сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец.

«Портал будет создаваться в течение 33 месяцев, бюджет портала на 33 месяца составит около 2 млрд рублей», – сказал Кравец, передает ТАСС.

Он уточнил, что над проектом в период его разработки будет работать 270 человек, 150 из них – штатные сотрудники издательства. Кроме того, он отметил, что для авторов статей будут предусмотрены гонорары: «Статьи, создание статей, научные рецензии, введение новых понятий <...> – это гонорарные статьи».

Ранее Кравец сообщал, что за материалы, опубликованные в российском аналоге «Википедии», будут нести ответственность и автор, и редактор.

Запуск портала Большой российской энциклопедии запланирован на конец весны 2022 года. Сегодня его проект был представлен на конференции в Уфе. На портале БРЭ будут размешаться информационные и исследовательские материалы, полемические статьи, также там будут вестись дискуссии.

Напомним, 5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.