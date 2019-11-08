Стало известно, кто будет нести ответственность за материалы в российской «Википедии»

За материалы, опубликованные в российском аналоге «Википедии», будут нести ответственность и автор, и редактор, сообщил ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.

Кравец сообщил, что проект российского аналога «Википедии» будет представлен профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития», передает РИА «Новости».

Он добавил, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой «Википедией».

Отмечается, что доступ к российскому аналогу «Википедии» будет свободным, однако желающие принять участие в разработке материалов должны будут подтвердить свою компетентность.

«Это позволит быть автором, рецензентом, а также участвовать в обсуждениях», – рассказал Кравец.

При этом «любая информация, предоставляемая на портале, будет иметь свое авторство». Соответственно, «за сведения, опубликованные в энциклопедии, несет ответственность и автор, и редактор».

«Поэтому любая статья будет рецензироваться. Самое главное, тексты будут проходить энциклопедический цикл: проверка фактов, грамотная транслитерация имен и географических названий и так далее», – сказал он.

Однако между порталом и классической энциклопедией, по словам редактора, тоже будет разница.

«Информационная единица в энциклопедии – это статья. В электронном ресурсе же информационной единицей будет слот – комплекс материалов по теме, рассчитанный на разные запросы пользователей, начиная с короткой словарной справки и заканчивая вовлечением в исторический, политический и лингвистический контекст. Это набор данных, требующий очень большого напряжения авторского и редакторского коллективов, специального, весьма затратного обеспечения. Но в финале мы дадим максимально удобный для пользователя инструмент», – добавил Кравец.

Он отметил также, что пока название для аналога «Википедии» не утверждено, хотя ранее в СМИ появилась информация, что электронная энциклопедия якобы будет называться «Знания».

«Было два рабочих варианта. Как раз то самое (название) «Знания», которое неофициально идет еще с начала создания проекта пять лет назад, и «Портал «Большая Российская энциклопедия», которое указано во всех рабочих документах. Признаю, второго названия нам не хочется терять. «Большая Российская энциклопедия» – это огромный и очень значимый национальный бренд. Но работа над поиском компромисса пока идет», – пояснил эксперт.

Напомним, в сентябре сообщалось, что на создание российского аналога «Википедии» в 2020–2022 годах могут выделить почти 1,7 млрд рублей.

Во вторник, 5 ноября, президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.

До этого заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией», так как она содержит непроверенную информацию.