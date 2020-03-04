Эксперты оценили влияние интернета на экономику России

В Москве прошел круглый стол на тему «Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития».

Модераторами круглого стола стали представители аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян и Мария Сайкина, сообщается на сайте организации.

О состоянии и трендах цифровой экономики России рассказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

«Сегодня аудитория Рунета составляет 95,9 млн человек, проникновение интернета – 78,1%. Мобильная аудитория традиционно демонстрирует рост, в этом году она составила 85,2 млн человек. Можно ожидать, что в ближайшее время мобильная аудитория сравняется по объему с аудиторией Рунета», – сообщил Плуготаренко.

Объем экономики Рунета составил 4,7 трлн рублей, рост 20% относительно 2018 года. Объем хабов экономики Рунета: реклама и маркетинг – 330 млрд рублей, инфраструктура – 130 млрд рублей, Электронная коммерция – 2850 млрд рублей, платежные услуги – 1350 млрд рублей, цифровой контент – 115 млрд рублей.

Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, поделился с участниками дискуссии основными показателями роста отечественной интернет-отрасли, сдерживающими факторами, отраслевыми проблемами и путями их решения.

«В рамках работы над ежегодным исследованием Экономики Рунета мы пришли к выводу, что от 50 до 80% экономики России зависит от коммуникационных и цифровых технологий», – сказал Казарян.

Директор координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев рассказал про инфраструктуру российского доменного рынка.

«На сегодняшний день DNS-инфраструктура российских национальных доменов поддерживается MSK-IX и насчитывает 21 узел, 11 из которых расположены в девяти российских городах, а 10 – за пределами страны (в Европе, Азии, Северной и Южной Америках). Если в 2010 мы насчитывали около 2 млрд DNS-запросов в день, то сегодня их число выросло в 3 раза – до 6 млрд запросов в сутки. Около 40% из них приходится на Россию. В 2019 году было зафиксировано 3 крупные DDos-атаки на инфраструктуру российских национальных доменов длительностью от нескольких недель до 1,5 месяцев. В 2020 году совместно с Ростелекомом и его профильными подразделениями планируется внедрение дополнительных организационно-технических мер, направленных на обеспечение непрерывности функционирования системы адресации, а также обеспечивающих дополнительную защиту прав администраторов доменных имен путем внедрения механизмов, предоставляющих дополнительные гарантии сохранности информации о доменных именах», – сказал Воробьев.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников поднял тему цифровой грамотности.

«Сегодня в обществе все еще бытует заблуждение, что старшее поколение обладает меньшим уровнем цифровой грамотности, чем молодежь. Но на деле это не так. Как показали результаты диктанта, самая активная аудитория в цифровом пространстве – это люди в возрасте от 25 до 34 лет. Они знают, как настроить компьютер, как пользоваться планшетом и мобильным телефоном. А вот уровень цифровой грамотности подростков 14-17 лет лишь на 0.04 балла выше, чем у людей старше 60 лет, что делает эту группу, несмотря на ее прогрессивность, одной из самых незащищенных в Рунете», – отметил он.

Он добавил, что в 2019 году диктант вызвал широкий интерес среди пользователей, но не все успели принять участие в нем. В 85 регионах диктант прошли почти 40 тыс. пользователей.

«Поэтому в этом году организаторы увеличили срок проведения до двух недель и ждут еще больший охват аудитории. В этом году акция пройдет с 28 марта по 11 апреля, а зарегистрироваться можно уже сейчас на сайте цифровойдиктант.рф», – сказал Гребенников.

Руководитель кластера «РАЭК / Sharing economy» Антон Губницын в рамках своего доклада затронул тему экономики совместного потребления.

«Лидером шеринга в России является сегмент С2С продаж (порядка 566 млрд рублей). За ним следуют онлайн-биржи труда, или сервисы Р2Р услуг (140 млрд рублей), каршеринг (20,5 млрд рублей), карпулинг (17,8 млрд рублей) и краткосрочная аренда жилья (15,6 млрд рублей). Пятерка отраслей-лидеров не изменилась по сравнению с 2018 годом, при этом каршеринг поменялся местами с карпулингом (сервисы по поиску попутчиков), обогнав последнего по объему транзакций. Вместе с тем динамика роста шеринг-рынка в нашей стране взяла новую вершину: 50% вместо прошлогодних 30%. Среди основных трендов экономики совместного потребления в России в 2019 году РАЭК и ТИАР-Центр выделяют взросление аудитории – развитие пользовательских сообществ в возрастной группе 40+, а также расширение географии – рост пользования шеринг-сервисами в регионах, в том числе за пределами региональных столиц», – доложил Губницын.

Василий Черный директор по маркетингу Brand Analytics рассказал о трендах развития социальных сетей.

«Социальные сети сегодня – это пятая власть и новая валюта. В ноябре 49 млн активных пользователей социальных сетей написали около 1,3 млрд сообщений в месяц. В день публикуется приблизительно 25 млн картинок, а роль подкастов стремительно растет. Также появилась негативная тенденция: рост кибербуллинга – порядка 58% пользователей стало некомфортно находится в социальных сетях», – сообщил Черный.

Дмитрий Чистов из Института Исследований Интернета презентовал данные исследования «Детский Рунет».

«Говоря о позитивном детском контенте, важно понимать, что потенциальная аудитория такого контента по данным исследования «Детский Рунет 2019» – десятки миллионов человек. Дело остается за качеством такого контента и его привлекательностью для целевой аудитории. В последние несколько лет в сегменте видео и анимации можно наблюдать интенсивный рост производства отечественного контента, что задает позитивный тренд на будущее. Детский Рунет – сегмент Рунета, который объединяет детский контент и его потребителей не только из России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, где проживает русскоязычное население», – отметил эксперт.

По его словам, 26 млн человек посещают сайты, специализирующиеся на детском контенте. За год этот показатель вырос на 6,1%. На платформах, включая социальные сети и видеохостинги, потребителей детского контента по сравнению с 2018 годом стало на 9,7% больше – 45 млн человек.

«Если рассматривать не только аудиторию детского контента в Рунете, проживающую на территории России, но и детей и родителей из стран ближнего и дальнего зарубежья, то совокупная аудитория детского Рунета по итогам 2019 года составила 59,3 млн человек, увеличившись за год на 12%. Последнее в том числе говорит о важности детского сегмента рунета для культурной интеграции людей, проживающих в дальнем и ближнем зарубежье», – заключил специалист.

Мария Сайкина (РАЭК) представила результаты исследования «Искусственный интернет в ритейле».

«Мы выяснили, что 42% российских ритейлеров уже сегодня используют технологии и решения на основе искусственного интеллекта, а еще 35% – планируют начать в течение 5 лет. Таким образом, к 2024 году технологии и решения на основе искусственного интеллекта будет использовать 77% российских ритейлеров», – отметила Сайкина.

Про отрасль электронной коммерции, ее будущем и настоящем рассказал руководитель кластера «"РАЭК / Электронная коммерция» Иван Кургузов.

«Вокруг происходит активная законотворческая деятельность. Возможно, в 2020 году будет разрешена торговля лекарствами и алкоголем через интернет. В будущем нас ждет: активная торговля через соц. сети, кроссбордер, D2C, омниканальный ритейл, нейросети, и маркетплейсизация», – отметил эксперт.

О цифровом устойчивом развитии рассказала Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами, Microsoft.

«Авторы анализируют вызовы, связанные с развитием и распространением цифровых технологий, отношениями между человеком и технологиями. По мере все большего проникновения технологий во все сферы нашей жизни, технологические компании должны с большей ответственностью подходить к их созданию и использованию», – сообщила Ганеева.

Она отметила, что необходимо заботиться о том, чтобы технологии раскрывали человеческий потенциал и способствовали созданию инноваций для устойчивого развития общества.

«Так Microsoft реализует программу AI for Good, целью которой является поддержка проектов, разрабатывающих решения для глобальных социальных, экономических и экологических проблем. Кроме того, в начале этого года мы анонсировали планы достичь отрицательного уровня углеродной эмиссии к 2030 году и полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании к 2050 году. В то же время важно понимать, что наибольшей эффект удастся достичь лишь благодаря совместным усилиям технологических компаний, общества и государства. Для этого сегодня в России мы реализуем ряд проектов с Тиар-центром по выявлению перспектив развития устойчивого общества в России, а также с Международным Советом Музеев, ИКОМ, – по определению уровня цифровых компетенций сотрудников российских музеев и интеграции цифровых решений в их деятельность», – заключила эксперт.