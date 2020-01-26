Интернет вдруг стал обязанностью

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26 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Лукашенко беднеет без российской нефти

Один из способов давления Белоруссии на Россию – транзит топлива по нефтепроводу «Дружба»Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Лукашенко разразился новыми обвинениями в адрес России, которая якобы заставляет Белоруссию «платить за нефть больше, чем они продают полякам и немцам». Так ли это на самом деле, в чем суть нефтяных противоречий двух стран, почему российские нефтяники отказываются продавать нефть Белоруссии – и что на самом деле хочет Москва от Минска? Подробности...
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Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам России на Ближнем Востоке

Возвращение Александровского подворья России превратит его в паломнический центр ИерусалимаФото: Alex Ribak гид по Израилю/YouTube
«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.  Подробности...
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Бегство комика из России обнажило старую проблему

Долгополов вряд ли лукавит, заявляя, что ему страшно Фото: Александр Долгополов/Youtube
После начала полицейской проверки комик Александр Долгополов спешно покинул Россию «ради своей безопасности». Начало этому скандалу положила жалоба на одну из шуток стендапера, в которой фигурировал Иисус: теперь артисту могут быть предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих. Что это − бессмысленная паника, расчетливый пиар или проблема, с которой необходимо разобраться властям? Подробности...
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Коррупция стала атрибутом власти в США

В США расследования многих коррупционных дел против политиков зачастую заканчиваются ничемФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Масштабные хищения в США повседневно совершаются представителями как Республиканской, так и Демократической партий. Только за времена вице-президентства Джо Байдена его семья «наварила» миллиарды долларов. Бизнес-интересы заставляют пренебрегать соображениями политики и пользой для Америки. Почему по этому поводу нет никакого шума и США продолжают занимать ведущие места в мировых рейтингах по отсутствию коррупции? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Интернет вдруг стал обязанностью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...

Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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Украина не вернется из мира страшных сказок

Антон Крылов, журналист
Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
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      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

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          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

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              Игорь Мальцев

              Интернет вдруг стал обязанностью

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 26 января 2020, 13:00

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              «В фантастических романах главное это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет». Такое впечатление, что выдающийся русский писатель Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг, он же Илья Ильф, говорил про интернет.

              Человечество бредило безграничным обменом безграничных объемов знаний – когда любая библиотека мира, любой архив, любое хранилище было бы доступно нажатием одной кнопки прямо в дом.

              Круче могла быть только телепортация человека. Но и вариант мгновенной связи любого человека в мире с любым человеком в мире – тоже неплохая замена телепортации и межзвездным путешествиям. Мир просто изнывал без интернета – его уже не устраивали обычные способы коммуникации. Он был просто беременен интернетом. И ждал счастья. Отсюда у интернета так много отцов.

              Ну, вот – интернет есть. А счастья как не было, так и нет.

              Вообще-то был краткий миг счастья, когда перспективы безоглядной свободы принес этот нелепый протокол ти-си-пи-ай-пи: кому-то читать газету из соседней страны, кому-то смотреть порно в невиданных ранее количествах, кому-то продавать себя или свое вязание и всем – платить, платить, платить по интернету. За билеты на самолет, за билеты на Мерлин Менсона, за билеты в Сикстинскую Капеллу, за два мобильных, за парковку, штрафы за скорость и пошлину за развод.

              Фото: Zuma/ТАСС

              Вот вы знаете, как купить билеты на самолет, если у вас нет интернета? Раньше были кассы, где сидели важные тетки. А теперь – куда бежать? Где брать эти пахнущие клеем листочки? Неужто в туристическом, прости господи, агентстве? И тогда встает вопрос: доступ к интернету - это еще право или уже обязанность? И что там вообще насчет права человека обладать доступом к интернету?

              Об этому уже задумывались лучшие умы интернета, между прочим, и даже ООН. Вот, в 2016-м году вышел доклад совета по правам человека при Генеральной ассамблее ООН. Доклад обозначил доступ к интернету основным правом человека, среди прочих основных прав, которых, кстати не так уж и много – доступ к чистой воде, информации и так далее.

              Мы-то думали, что интернет и есть информация, но так как в списке прав человека доступ к интернету и доступ к информации разнесены, то похоже, это разные вещи. В чем мы, впрочем, убеждаемся с каждым днем все больше и больше.

              Кстати, именно в 2016-м ООН пригрозила тем странам, что ограничивают доступ своих граждан к интернету. Нет, это не Россия.

              Россия как-то худо-бедно оказывается каждый раз одной из самых обеспеченных интернет-доступом стран. (Чисто для сравнения – в самой богатой и плотнонаселенной стране Европы – Германии - 82 млн человек – существует 800 районов funkloch – где не то что интернета, просто мобильной связи нет). Более того и русский сегмент интернета оказывается еще и самым свободным по категории «свобода мнений и выражений», и, если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook.

              Вам не кажется это э-э-э… странным? Это ведь не гебуха бегает по вашим бложикам и статьям в онлайн в поисках неправильного мнения и неверных фоточек, этим занимаются хорошо обученные отряды политической цензуры господина Цукерберга. Прямо на территории России. Парадокс? Нет.

              Мы же помним все эти мечты розовые и слюнявые – что настанет время, когда над всей планетой будут парить спутники и раздавать всем бесплатный интернет, а мы будем кататься по зеленым рощам, разбитым на месте алюминиевых заводов и электростанций, на алюминиевых электрических самокатах и транслировать свои великие мысли и важнейшие события жизни прямо в космический интернет: «вот я выпил кока-колы, а вот мы с друзьями замутили стартап, а вот мы пописали, а вот мы покакали». И будет нам свобода и счастье.

              А оказалось все совсем не так. И никто не спешит бесплатно раздавать интернет с Луны, более того, в городских экосистемах все меньше и меньше бесплатных точек доступа. И бесплатны они относительно – все равно, чтобы получить доступ, надо что-нибудь купить – хоть чашку мутного кофе.

              И как-то потихоньку, стараниями американских мегакорпораций, доступ к интернету вдруг стал не то, чтобы правом, а обязанностью. Более того – участие в интернетных социальных сетях – тоже. Человек без соцсети подозрителен не только для работодателя, но уже даже для простого офицера на границе. И все потому, что интернет вместо манны небесной для снежинок и единорогов, прямо из космоса, стал мощнейшей системой слежки за каждым человеком, о чем никогда не могла мечтать никакая Лубянка.

              Ой, как быстро утопия превращается в антиутопию. Или, как говорят наши партнеры по антитеррористической деятельности – дистопию. То есть, в полную противоположность того самого счастья, которое ждали с приходом радио.


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