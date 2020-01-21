Эксперты сочли необходимым введение в России налога на прибыль международных IT-корпораций

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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...
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              Эксперты сочли необходимым введение в России налога на прибыль международных IT-корпораций

              21 января 2020, 18:15

              Текст: Андрей Резчиков,
              Наталья Макарова

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              Отсутствие налогообложения крупных IT-компаний похоже на ситуацию с коровой, которую кормите вы, а доит кто-то другой, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента по интернету Герман Клименко. Ранее власти Евросоюза анонсировали введение налога на прибыль американских IT-гигантов.

              Бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко расценивает налог на выручку международных IT-корпораций как «вещь достаточно полезную».

              «Международные IT-корпорации не любят платить местные налоги. Мы помним, как в России внедрялся так называемый «налог на Google», ввод платежей за хостинги, за видео. Тогда возникла дискуссия, как мы озверели, мол, пытаемся «закабалить». Но на самом деле это было просто выставление равных условий для нашего и зарубежного бизнеса», – сказал Клименко.

              По словам эксперта, если сейчас российский бизнесмен размещает рекламу в Facebook, то соцсеть заработает на этом и при этом не заплатит налогов российской казне. «Обычно налогообложение происходит по месту заработка. Понятно, что если я покупаю рекламу у Facebook, то деньги уходят не в российский банк, а в зарубежный, и они исключаются из-под российского налогообложения. Если я заплачу за рекламу Яндексу, то Яндекс заплатит с этих денег НДС. То есть на сегодня местные игроки платят, а зарубежные – нет», – пояснил эксперт.

              Как сообщил ранее в эфире France Inter еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон, власти Евросоюза намерены последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных IT-компаний. Ранее в рамках досудебного урегулирования дела о крупной недоимке Google согласилась выплатить властям Франции 965 млн евро.

              Международные IT-корпорации, которые не платят в ваш бюджет, Клименко сравнил с коровой, которую кормите вы, а доит кто-то другой. «Но проблема с такими налогами заключается в том, что никто не может посчитать, сколько именно зарабатывает тот же Google в той же Франции. В результате все идут по фиксированным схемам. Берут отчеты о том, кто какую долю рынка занимает и оставляют размер налога на усмотрение, например, министра финансов», – отметил Герман Клименко. Так, в странах ЕС, по его словам, воспользовались опытом Японии, где введен «налог на YouTube», – и в результате Google ежегодно платит японскому правительству определенную фиксированную сумму, а именно 120 млн долларов.

              «А как облагать налогом компании, которые работают у тебя без разрешения, если они не открыли у тебя офис, нет никакого филиала? Это еще более сложная задача», – добавил Клименко.

              Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин считает, что рано или поздно наши власти также придут к необходимости налогообложения крупных IT-корпораций – ведь это общемировой тренд. «Если мы посмотрим на то, как действует современный бизнес, то это процесс порождения некоторого брокера, через которого проходит заказ на операцию. При этом заказчик и исполнитель могут быть внутри страны, а брокера, поскольку он представляет из себя чистое интернет-образование, можно вывести из страны полностью», – пояснил Завалишин газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, такие брокеры могут полностью контролировать рынок. «Именно в брокере очень легко оставить всю маржу, прибыль. Если мы посмотрим, что происходит в сфере услуг такси, то маржа выдавливается из зоны исполнителя – таксопарка или водителя – в зону брокера. Таким образом, очень легко порождать брокеров, которые находятся вне страны и у себя хранят основную часть выигрыша. Очевидно, что с этим нужно бороться. Именно в эту сторону идет движение во всем мире», – подытожил Завалишин. 

              Глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич напоминает, что в Евросоюзе давно зреет недовольство вольной трактовкой законов, которую позволяют себе Facebook, Twitter, Google, – и не столько законов, но и в принципе прав человека.

              «Власти стран ЕС могут реагировать только так – методами экономического давления, но о таких историях стоит задуматься и нашей стране. Сразу подчеркну: речь идет не об отечественных сервисах. В рамках положений из послания президента они-то, как раз наоборот, получат более широкий, бесплатный доступ к российским пользователям. А вот с западными структурами нужен серьезный предметный разговор», – считает эксперт.

              Малькевич напомнил, как недавно Twitter «снес аккаунт» Россотрудничества и восстановил его только через пять дней, но на официальные запросы российского ведомства при этом так и не ответил. «Это произошло в хамской манере. Снесли, пять дней думали, так и быть вернули, но при этом так и не восстановили спорный твит Россотрудничества, из-за которого заблокировали было аккаунт. Мы должны заставить с собой считаться, заставить относиться к себе уважительно, на равных», – призвал эксперт.

              «Не далее как в пятницу в ОП состоялась большая дискуссия по этому поводу – и у нас возник спор. Мы не смогли друг другу ответить, – ни мой коллега из Союза налогоплательщиков Антон Кирьянов, ни депутат Госдумы Антон Горелкин, – платят ли в России налоги западные IT-компании. Гугл что-то платит. А Facebook и Twitter – непонятно», – сказал Малькевич.

              «Одновременно есть данные о том, что по сборам рекламы Twitter в России закрепился в твердой пятерке среди социальных медиа. То есть он зарабатывает на российских пользователях, но налоги, похоже, не платит. При этом к пользователям относится по-скотски. Так же не может продолжаться! – возмущается глава комиссии по развитию информационного сообщества. – Уважающая себя страна должна поставить хама на место – поставить с помощью тех правовых механизмов и инструментов, которые есть».


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