Google обязали уплатить во Франции почти 1 млрд евро штрафа за неуплату налогов

Американская компания Google в рамках досудебного урегулирования дела о неуплате налогов во Франции выплатит в общей сложности 965 млн евро, говорится в заявлении компании.

«Эти договоренности включают в себя уплату суммы в 500 млн евро, которая была озвучена сегодня во французском суде, а также дополнительно 465 млн евро налогов, которые мы согласились выплатить», – передает ТАСС сообщение компании.

В Google заявили, что это позволит «раз и навсегда урегулировать все спорные ситуации».

В июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.

Франция обещала составить черный список компаний, которые не платят цифровой налог.