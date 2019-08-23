Франция решила создать список уклоняющихся от цифрового налога компаний

Власти Франции планируют создать черный список для борьбы с уклоняющимися от уплаты налогов цифровыми компаниями, сообщил французский министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен.

«Мы создадим черный список платформ, которые не сотрудничают, как для стран – налоговых оазисов», – приводит ТАСС слова французского министра.

По словам Дарманена, в этот список попадут те, кто не платит «налог GAFA», названный в честь американских цифровых гигантов Google, Amazon, Facebook и Apple и одобренный этим летом во Франции. Также это коснется тех, кто не платит НДС и не предоставляет данные о доходах пользователей по запросу налоговой службы.

«Надо понимать, что именно на НДС приходится наибольшее число мошенничеств: 80% всех уголовных дел! – пояснил министр в интервью изданию «Эко». – Мы считаем, что на этом можно вернуть в бюджет сотни миллионов и даже миллиарды евро».

Напомним, в июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.

После этого президент США Дональда Трамп пообещал ответить на «глупость Макрона» введением налога на французское вино.

ЕС, в свою очередь, разработал план ведения торговой войны с США для противостояния торговой политике Трампа и американским технологическим гигантам.