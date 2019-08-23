ЕС разработал план ведения торговой войны с США

Евросоюз разработал экономическую программу, предусматривающую введение масштабных таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию европейских технологических компаний, сообщило издание Politico.

В распоряжении издания оказался 173-страничный документ, авторы которого поставили цель противостоять торговой политике президента США Дональда Трампа, а также американским технологическим гигантам Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook, передает ТАСС.

По планам ЕС, Урсула фон дер Ляйен как новая глава Еврокомиссии должна будет учредить Европейский фонд будущего, который инвестировал бы более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний Европы. Этот шаг, по замыслу авторов документа, поможет европейским компаниям конкурировать с американскими и китайскими технологическими гигантами.

В документе подчеркивается, что ЕС должен проявлять больше решимости в торговой сфере и ввести односторонние пошлины на товары из Соединенных Штатов.

В статье также отмечается, что после выхода Великобритании Евросоюз будет свободен в проведении более интервенционистской экономической политики, которую Франция и Германия давно поддерживают.

Издание уточняет, что предложенная экономическая программа ЕС пока находится на стадии рассмотрения.

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести таможенные пошлины на европейские автомобили, если входящие в ЕС страны «не будут справедливы» к американским товарам, в отношении которых Евросоюз установил «огромные барьеры».

Кроме того, в июле США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС. В связи с этим Трамп пообещал ответить на «глупость Макрона» введением налога на французское вино.

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