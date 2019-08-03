Трамп пригрозил введением пошлин на автомобили из ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал ввести таможенные пошлины на европейские автомобили, если входящие в ЕС страны «не будут справедливы» к американским товарам, в отношении которых Евросоюз установил «огромные барьеры».

Трамп допустил, что если страны Евросоюза «не будут справедливы [с США в торговой сфере], что в данный момент и происходит», то Вашингтон «введет пошлины на [европейские] автомобили», передает ТАСС.

«Пошлины на [европейские автомобили] никогда не снимались с повестки [переговоров с ЕС]. (...) Евросоюз установил огромные [торговые] барьеры на наши [товары]», – заявил американский лидер перед вылетом в штат Нью-Джерси.

Ранее стало известно о готовности ЕС обнулить пошлины на автомобили из США.

В июле прошлого года глава Белого дома пригрозил ввести 25-процентные пошлины на автомобили из ЕС. Причем простой отмены Евросоюзом ввозных пошлин на продукцию американского автопрома Трампу оказалось недостаточно. Однако впоследствии американский лидер решил повременить с введением пошлин.

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