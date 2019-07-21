ЕС собрался обнулить пошлины на авто из США

Европейский союз готов снизить ввозные пошлины на американские автомобили до нуля, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мы заявили о готовности снизить пошлины на важные промышленные товары до нуля», – приводит его слова ТАСС.

Альтмайер добавил, что таким образом будут опровергнуты упреки, что американские пошлины на автомобили ниже, чем европейские.

Министр раскритиковал торговую политику президента США Дональда Трампа. По его словам, европейцы не разделяют мнение американского лидера, что рабочие места должны создаваться «за счет особых мер».

«Германская автопромышленность инвестировала огромные деньги в американский рынок», – напомнил он.

Ранее глава Белого дома пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС в размере 25%, однако в середине мая Трамп решил повременить с этой мерой.