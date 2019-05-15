Стало известно о решении Трампа отложить введение пошлин на европейские автомобили

Президент США Дональд Трамп может отложить введение пошлин на автомобили европейского производства в размере 25%, рассказали американские СМИ.

На заседании администрации президента было решено отсрочить пошлины на срок до полугода, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Официально объявление об отсрочке может быть сделано до конца недели, говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что Трамп может изменить это решение, так как он очень непредсказуем. Утверждается, что президент и некоторые его помощники, в частности министр торговли Уилбур Росса и советник президента по торговле Питер Наварро, склоняются к введению пошлин. В то же время многие авторитетные экономисты убеждают Трампа не делать этого. В пользу решения об отсрочке может сыграть то, что Вашингтон не захочет усугублять отношения с Евросоюзом в то время, как наращивает давление на Китай.

Ранее глава Белого дома пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС. Причем простой отмены Евросоюзом ввозных пошлин на продукцию американского автопрома Трампу оказалось недостаточно.

В апреле американский президент пригрозил введением 25-процентных пошлин на автомобили из Мексики.