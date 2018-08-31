Трампу оказалось мало возможности отмены пошлин на американские автомобили в ЕС

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предложение не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей в США, если Евросоюз полностью отменит ввозные пошлины на продукцию американского автопрома, «является недостаточно хорошим».

По словам главы Белого дома, предложение не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей в США, если Евросоюз полностью отменит ввозные пошлины на продукцию американского автопрома «является недостаточно хорошим», передает ТАСС.

«Привычки их потребителей заключаются в том, что они (европейцы, – прим. ВЗГЛЯД) покупают свои (европейские) автомобили, а не наши», – заявил Трамп в интервью Bloomberg.

Глава Белого дома не пояснил, какое предложение со стороны ЕС его бы удовлетворило.

При этом он выразил мнение, что в вопросах торговли «Европейский союз почти так же плох, как Китай».

Напомним, в начале июля немецкие СМИ сообщали, что Вашингтон якобы готов не вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, если ЕС полностью отменит ввозные пошлины на продукцию американского автопрома.

Позднее Трамп пригрозил ввести пошлины на автомобили из ЕС, если переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером провалятся. Однако впоследствии министр торговли США Уилбур Росс объявил, что Вашингтон временно не будет вводить пошлины на машины, произведенные в Евросоюзе.