Трамп пригрозил введением 25-процентных пошлин на автомобили из Мексики

Соединенные Штаты могут ввести пошлины на импорт автомобилей из Мексики, которые на первом этапе могут составить 25% от стоимости ввозимого авто, сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с главой делегации Китая вице-премьером Лю Хэ.

Трамп выразил удовлетворение тем, как власти Мексики в последние дни справляются с задачей предотвращения нелегальной миграции на границе с США, передает ТАСС.

«Мексика работает очень хорошо последние три – четыре дня. Коль мы заговорили о закрытии границы, опасность [такого шага] очень реальна», – заявил президент США, отвечая на вопросы в Белом доме в эфире телеканала C-SPAN.

«Еще реальнее пошлины в 25% на первом этапе на автомобили, изготовленные в Мексике», – предупредил Трамп, уточнив, что до начала его президентства доля таких машин на авторынке Соединенных Штатов приближалась к 30%. «Это очень крупная доля», – констатировал американский лидер.

На прошлой неделе Трамп обвинил Мексику и некоторые страны Центральной Америки в притоке нелегальных мигрантов в США.

Напомним, в середине февраля Трамп подписал декларацию о введении чрезвычайного положения в США в связи с ситуацией на границе с Мексикой.