В США введено чрезвычайное положение

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима ЧП в стране в связи с ситуацией на границе с Мексикой.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

«Это правильное решение, так как мы столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок», – пояснил американский лидер, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что введение этого режима позволит президенту увеличить финансирование на строительство заграждения с Мексикой.

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Трамп готов объявить режим чрезвычайного положения в США. СМИ сообщали, что проект заявления Трампа о введении режима ЧП предполагает выделение в обход Конгресса 7 млрд долларов на возведение стены.