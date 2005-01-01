Трамп собрался объявить режим ЧП в США

Глава американского государства Дональд Трамп готов объявить режим чрезвычайного положения в США, сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Он побеседовал с Трампом и сообщил, что президент США собирается подписать законопроект о финансировании правительства, чтобы избежать нового шатдауна.

При этом проблема с получением средств на возведение стены на границе с Мексикой остается, поэтому Трамп «подпишет декларацию о введении в стране режима ЧП», передает ТАСС.

Макконнелл намерен поддержать решение Трампа.

Белый дом подтвердил, что Трамп подпишет проект госбюджета и объявит режим ЧП для возведения стены на границе с Мексикой.

Лидер демократического большинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси не исключила подачи иска против президента страны в случае объявления им режима ЧП, передает РИА «Новости».

Белый дом заявил, что готов к спорам в суде.

В конце января СМИ сообщали, что проект заявления Трампа о введении в Соединенных Штатах режима чрезвычайного положения предполагает выделение в обход Конгресса 7 млрд долларов для на возведения стены.

10 февраля и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни заявлял, что Трамп готов снова приостановить работу федерального правительства, если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены.