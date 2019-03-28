Трамп нашел виновников наплыва мигрантов в США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в притоке нелегальных мигрантов виноваты Мексика и некоторые страны Центральной Америки.

«Мексика не делает ничего, чтобы помочь остановить поток нелегальных иммигрантов в нашу страну. Они все говорят, но не действуют. Точно так же Гондурас, Гватемала и Сальвадор годами отбирают у нас деньги и ничего не делают. Демократам все равно, такие плохие законы. Мы можем закрыть южную границу», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп впервые воспользовался правом президентского вето. Он наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.