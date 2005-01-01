Трамп впервые воспользовался правом президентского вето

Американский президент Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене введенного режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Соответствующий документ американский лидер подписал в присутствии членов его администрации, в том числе вице-президента США Майкла Пенса, генерального прокурора Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает ТАСС.

«У Конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг – наложить на нее вето», – заявил Трамп.

Министр юстиции США подчеркнул, что сама декларация президента США о введении режима чрезвычайного положения «определенно соответствовала всем нормам закона».

Такое решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

В четверг Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей. После вето Трампа документ будет повторно рассмотрен в обеих палатах. Для преодоления президентского вето проект должен будет набрать не менее двух третей голосов. Как ожидается, повторное голосование состоится 26 марта.

Напомним, в середине февраля Трамп подписал декларацию о введении чрезвычайного положения в США в связи с ситуацией на границе с Мексикой. По экспертной оценке, то, что президенту США приходится править страной указами в обход Конгресса, свидетельствует о том, что американская государственность «идет вразнос».