Дано объяснение плану Трампа о режиме ЧП

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о намерении ввести в стране чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой.

Васильев заявил RT, что желание Трампа ввести режим ЧП объясняется тем, что «государственная машина, американская государственность идет немножко вразнос», и президенту США приходится править страной указами в обход Конгресса.

«Эта формула – построить стену без разрешения конгресса и в обход конгресса – в принципе, имеет очень важный прецедент. Она распространяется и на многие другие стороны общественной жизни страны в том случае, если резко обострится противоречие между Трампом и демократами, между Трампом и антитрамповскими силами», – уверен эксперт. По его словам, сейчас идет подготовка к «решающей пробе сил».

Аналитик добавил, что решение президента США о чрезвычайном положении может быть оспорено только в Верховном суде.

Он также напомнил о недавнем заявлении сенатора Грэма о том, что если Трамп «сольет» повестку, связанную со стеной на границе, то его президентство может считаться законченным. По словам Васильева, Трамп, вероятно, прислушался к этим словам. «Трамп и его окружение считают именно так: если сейчас он в этом вопросе проявит слабину, пойдет на компромисс, то это в итоге будет означать конец его президентства», – заключил эксперт.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что может ввести в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения.