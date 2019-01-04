Трамп предупредил о готовности объявить в США чрезвычайное положение

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что может ввести в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения.

Трамп подчеркнул, что такие действия, как введение чрезвычайного положения и строительство стены на американо-мексиканской границе, могут быть необходимы для безопасности Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Мы можем ввести чрезвычайное положение в стране и построить ее [стену] очень быстро», – заявил Трамп, комментируя возможность введения в США чрезвычайного положения для выделения денег на строительство стены без одобрения законодателей.

«Я могу сделать это, если захочу», – предупредил глава Белого дома, отметив, что пока «этого не сделал».

Кроме того, Трамп сообщил, что поручил сформировать рабочую группу во главе с вице-президентом США Майклом Пенсом для обсуждения с членами Конгресса вопросов безопасности на границе, а также других смежных проблем.

Сам Пенс уточнил, что в рабочую группу также войдут министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и старший советник главы государства Джаред Кушнер, который также приходится президенту США зятем.

Телекомпания ABC поясняет, что в случае введения в США чрезвычайного положения Трамп сможет использовать денежные средства, выделенные Конгрессом на случай чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, по оценкам телеканала, после принятия этого решения глава Белого дома может столкнуться с рядом юридических проблем.

Ранее лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с Трампом рассказал о готовности главы Белого дома заблокировать работу федерального правительства Соединенных Штатов на несколько лет.