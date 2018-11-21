Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США на несколько лет

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом рассказал о готовности главы Белого дома заблокировать работу федерального правительства Соединенных Штатов на несколько лет.

По словам американского сенатора, в ходе встречи Трамп предупредил, что «работа [федерального правительства Соединенных Штатов] может быть приостановлена на долгое время – на месяцы, даже на годы», передает ТАСС.

«Мы сказали президенту, что нам нужно возобновить работу правительства. Он сопротивляется», – заявил Шумер.

Накануне Трамп не исключил, что шатдаун затянется на «долгое время».

Напомним, частичная остановка работы федерального правительства США произошла из-за разногласий по бюджету между Белым домом и конгрессменами-демократами.

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