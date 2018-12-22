Правительство США столкнулось с шатдауном

Сенат Конгресса США завершил заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года; таким образом, частичная приостановка работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (08.00 мск субботы) стала неизбежной.

Резолюцию, которую рассматривал в пятницу Сенат, приняла накануне Палата представителей, включив туда расходы в размере 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивал президент США Дональд Трамп. Демократы в Сенате предупредили, что обладают достаточным числом голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены в таком крупном объеме. Палаты Конгресса так и не достигли компромисса, в результате часть ведомств начиная с субботы закроется, передает ТАСС.

Напомним, остановка работы американского правительства – так называемый шатдаун – затронет 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников, ущерб составит сотни миллионов долларов.

В начале 2018 года федеральное правительство США уже прекращало выполнять функции из-за отсутствия денег. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные кризисы происходят в Соединенных Штатах регулярно, и разбиралась в причинах их появления.

Добавим также, что предпраздничная рабочая неделя стала худшей для американских фондовых площадок за 10 лет: промышленный индекс Dow и индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, а индекс широкого рынка S&P – с 2011 года.