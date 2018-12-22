Правительство США столкнулось с шатдауном

Взгляд
22 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 05:29  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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          Правительство США столкнулось с шатдауном

          22 декабря 2018, 05:27

          Текст: Ольга Никитина

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          Сенат Конгресса США завершил заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года; таким образом, частичная приостановка работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (08.00 мск субботы) стала неизбежной.

          Резолюцию, которую рассматривал в пятницу Сенат, приняла накануне Палата представителей, включив туда расходы в размере 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, на которых настаивал президент США Дональд Трамп. Демократы в Сенате предупредили, что обладают достаточным числом голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, предусматривающую финансирование стены в таком крупном объеме. Палаты Конгресса так и не достигли компромисса, в результате часть ведомств начиная с субботы закроется, передает ТАСС.

          Напомним, остановка работы американского правительства – так называемый шатдаун – затронет 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников, ущерб составит сотни миллионов долларов.

          В начале 2018 года федеральное правительство США уже прекращало выполнять функции из-за отсутствия денег. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные кризисы происходят в Соединенных Штатах регулярно, и разбиралась в причинах их появления.

          Добавим также, что предпраздничная рабочая неделя стала худшей для американских фондовых площадок за 10 лет: промышленный индекс Dow и индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, а индекс широкого рынка S&P – с 2011 года.


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