Биржи США завершили неделю с худшим за 10 лет результатом

Предпраздничная рабочая неделя стала худшей для американских фондовых площадок за 10 лет: промышленный индекс Dow и индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, а индекс широкого рынка S&P – с 2011 года.

Так, S&P 500 за неделю потерял 7,1%, Dow – 6,9%, а Nasdaq – 8,4%, передает РИА «Новости» данные торгов. Отмечается, что неделя стала самой тяжелой по объему торгов с августа 2011 года.

В пятницу Dow Jones снизился на 1,82% – до 22444,59 пункта, NASDAQ упал на 2,99% – до 6332,99 пункта, S&P 500 потерял 2,06% и составил 2416,67 пункта.

Инвесторы опасаются возможного «закрытия» американского правительства – так называемого шатдауна. В понедельник торговые площадки завершат работу раньше обычного, а во вторник будут закрыты из-за Рождества.

Ранее сообщалось, что возможная остановка работы американского правительства, или шатдаун, затронет 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников, ущерб составит сотни миллионов долларов.