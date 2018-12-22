В США рассказали о последствиях возможного шатдауна

Возможная остановка работы американского правительства, или шатдаун, затронет 25% госучреждений и около 800 тыс. чиновников, ущерб составит сотни млн долларов, предупреждают американские СМИ.

«Закрытие» правительства США (government shutdown) наступит, если до начала 22 декабря (08.00 мск 22 декабря) не будет утвержден бюджет на новый финансовый год. Шатдаун предполагает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом. При этом в распоряжении ряда ведомств имеются неизрасходованные средства, за счет которых в течение некоторого времени работа будет продолжаться.

Нынешний шатдаун затронет около 25% правительственных учреждений, остальные 75% уже профинансированы, передает РИА «Новости» сообщение американского издания VOX.

По подсчетам демократов в Сенате США, которые приводит издание McClatchy, шатдаун затронет около 800 тыс. госслужащих, из них 420 тыс. человек будут продолжать работу без оплаты, пока правительство не возобновит работу. В их числе работники тюрем, сотрудники ФБР, управления по борьбе с наркотиками. Еще 380 тыс. человек, включая сотрудников НАСА и службы национальных парков, будут отправлены в отпуск. По данным McClatchy, нацпарки из-за этого не досчитаются около 500 млн долларов выручки.

В начале 2018 года федеральное правительство США уже прекращало выполнять функции из-за отсутствия денег.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные кризисы происходят в Соединенных Штатах регулярно, и разбиралась в причинах их появления.