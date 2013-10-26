Трампу подарили «шаутдаун» исполнительной власти

К годовщине вступления Дональда Трампа в должность президента США демократы и республиканцы преподнесли лидеру «подарок»: обрубили финансирование федерального правительства. Сотни тысяч бюджетников отправлены в неоплачиваемые отпуска. Продолжают работать только экстренные службы. Впрочем, подобные кризисы происходили в стране неоднократно. В чем причина их появления?

Федеральное правительство США прекратило выполнять функции из-за отсутствия денег. В ночь на субботу истек срок действия принятой в конце декабря резолюции о временном финансировании госорганов. Накануне демократы в сенате США отказались принимать очередную резолюцию, чтобы обеспечить финансирование федеральных структур власти. Для президента Дональда Трампа такое поведение сенаторов стало неприятным сюрпризом. Именно в субботу он отмечает первую годовщину вступления в должность.

Что касается судьбы резолюции, то еще до окончания процедурного голосования было ясно, что сторонники проекта не наберут 60 голосов (у республиканцев только 51 голос и им нужна поддержка демократов), необходимых для ограничения времени дебатов и постановки документа на окончательное голосование.

Из-за противоречий республиканцев и демократов полноценный бюджет на 2018 год до сих пор не принят. Политикам не удается договорится по ряду параметров. Демократы, например, требуют включить в документ меры по защите 700 тыс. нелегальных иммигрантов, которые въехали в США в несовершеннолетнем возрасте.

Происходящее может замедлить темпы роста национальной экономики в первом квартале. Оставшиеся без заработка сотни тысяч госслужащих, которые отправлены в неоплачиваемые отпуска, перестанут тратить деньги и прибыль розничной торговли сократится, будет нанесен удар по ресторанному бизнесу. В свою очередь промышленные компании начнут экономить средства и прекратят создавать рабочие места.

После «шатдауна» правительства закрываются все госучреждения, кроме экстренных служб (скорая помощь, МЧС, силы национальной безопасности и контроля за воздушным пространством).

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Трамп упрекнул демократов в намеренном блокировании резолюции с целью нивелировать успех проведенной республиканцами налоговой реформы. «Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе», – написал Трамп в Twitter.

В Белом доме считают, что сенаторы-демократы поставили политику выше интересов национальной безопасности страны. «Это поведение неудачников-обструкционистов, а не законодателей», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Накануне президент обсудил ситуацию с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Трамп пообещал министру продолжить убеждать Конгресс принять бюджет, «который позволит восстановить Вооруженные силы США, их готовность, увеличив численность наших вооруженных сил и модернизировав наши возможности». При этом Трамп подчеркнул роль конгресса в вопросе потенциального прекращения работы правительства, так как именно от него зависит утверждение бюджета.

Впрочем, военные обещают выполнять свои обязанности в полном объеме. Замминистра обороны США Дэвид Норквист, отвечающий за финансовый контроль, подчеркнул, что Пентагон «продолжит защищать страну». «Всякий раз, приближаясь к истечению срока действия законодательства о финансировании, мы обновляем свои запасные планы», – сказал чиновник.

Из-за бюджетных разногласий между демократами и республиканцами работа американского правительства неоднократно приостанавливалась и раньше. Всего за историю страны такое происходило 18 раз. Последний «шаутдаун» был в 2013 году при президенте Бараке Обаме на почве разногласий по реформе здравоохранения в рамках программы Obamacare. Тогда правительство бездействовало более двух недель.

Один из самых длительных «шаутдаунов» продолжался три недели – двери федеральных министерств и ведомств были закрыты в декабре 1995 года – январе 1996 года.

Политолог Владимир Можегов назвал случившиеся элементом тяжелейшего кризиса, который инициирован существующей в стране системой власти. «Здесь все взаимосвязано: и экономика, и политика.

То, что мы понимаем под демократией, неизбежно порождает подобные вещи, тем более когда президент фактически находится в состоянии полуимпичмента

и сама Республиканская партия объявляет ему войну», – сказал Можегов газете ВЗГЛЯД, добавив, что происходящее можно представить началом глобального кризиса.

Как отмечали эксперты, если конгресс США не контролируется одной партией, то у президента не хватает инструментов для проведения сложных реформ. С учетом того, что бюджет – это вопрос согласования, то при разногласиях его можно торпедировать. Подобная тактика приводит к «блэкаутам» и «шатдаунам». С годами противостояние демократов с республиканцами становится более фундаментальным, оно затрагивает уже не только проблемы уровня допустимости-недопустимости абортов, но и экономической составляющей.