Госучреждения США остановили работу из-за кризиса финансирования

Федеральное правительство США осталось без финансирования из-за разногласий демократов и республиканцев.

В полночь по местному времени (08.00 мск) с пятницы на субботу в США истек срок действия принятой в конце декабря 2017 года резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств, сообщает ТАСС.

Проект новой резолюции не смог набрать необходимые 60 голосов, и пятничное голосование не принесло результата. Республиканцы и демократы не договорились по ряду параметров. Демократы, например, требовали включить в документ меры по защите незаконных иммигрантов, которые въехали в США в несовершеннолетнем возрасте.

Таким образом, госучреждения страны вынуждены прекратить выполнять свои функции из-за отсутствия средств. Полноценный бюджет США на 2018 год еще не принят.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекнул демократов в намеренном блокировании резолюции о продлении временного финансирования госучреждений с целью нивелировать успех проведенной республиканцами налоговой реформы из-за возможного дефолта правительства.

Напомним, в конце декабря конгресс США принял третью за год резолюцию о временном финансировании федерального правительства. Финансирование продлевали до 19 января.