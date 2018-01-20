Трамп обвинил демократов в провоцировании дефолта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп упрекнул демократов в намеренном блокировании резолюции о продлении временного финансирования госучреждений с целью нивелировать успех проведенной республиканцами налоговой реформы из-за возможного дефолта американского правительства.

«Демократы хотят дефолта, чтобы уменьшить большой успех от налоговой реформы», –написал Трамп в своем Twitter.

Сенаторы-республиканцы по итогам процедурного голосования не смогли ограничить проведение дебатов по проекту резолюции о продлении временного финансирования американских правительственных учреждений до 16 февраля. После провала голосования угроза закрытия федеральных министерств и ведомств США стала практически неминуемой, передает ТАСС.

Ровно в полночь по местному времени (08.00 утра мск) истекает срок действия временной резолюции, которая позволяла американскому правительству функционировать в условиях отсутствия полноценного бюджета.

Согласно опросу The Washington Post и телеканала ABC, в случае прекращения работы американского правительства большинство американцев будет винить в этом главу Белого дома и республиканцев.

Накануне сообщалось, что разногласия в американском Конгрессе поставили под угрозу работу госучреждений США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что США напрягли весь мир угрозой своего дефолта после того, как министр финансов Соединенных Штатов призвал Конгресс срочно повысить потолок госдолга.