США напрягли весь мир угрозой своего дефолта

Министр финансов США призвал Конгресс срочно повысить лимит госдолга. Поскольку у Трампа сложные отношения с собственной партией, процедура может стать поводом для вмешательства парламента в полномочия президента. Увы, это действительно важный вопрос, и все прочие страны вынуждены следить за внутриамериканскими разборками. Как долго мир будет оставаться экономическим заложником доллара?

Крупнейшая экономика мира, обладающая наивысшим кредитным рейтингом, в очередной раз столкнулась с угрозой дефолта. Конечно, дефолт США, если он вдруг произойдет, станет чисто техническим, как это уже было в 2013 году, когда госорганы страны две недели не работали из-за спора вокруг бюджета. Но, безусловно, ситуация, когда долг флагмана мировой экономики превысил ВВП и продолжает стремительно расти, вряд ли нормальна – хотя большинство финансистов упорно делает вид, что так и надо.

Как передает Bloomberg, министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин попросил лидеров республиканцев в Конгрессе повысить лимит долга не позднее 28 февраля. В настоящее время долг достигает 20,5 трлн долларов, что составляет более 105% от ВВП страны. 10 лет назад, в начале правления Барака Обамы, долг составлял 10,6 трлн долларов.

При этом максимальная величина внешнего займа в США регулируется постановлениями Конгресса и повышалась начиная с 1960 года почти 80 раз. В последнее время эта ранее рутинная процедура превратилась в повод для противостояния законодательной и исполнительной властей, жестко увязанный с бюджетом страны. В 2013-м федеральные органы власти даже были вынуждены частично прекратить работу, так как страна вошла в новый финансовый год с неутвержденным бюджетом.

Сейчас республиканцы контролируют и Белый дом, и Конгресс, поэтому проблем с повышением лимита госдолга, по идее, возникнуть не должно. С другой стороны, у Дональда Трампа сложные отношения с партией, от которой он победил на выборах. Поэтому процедура может оказаться непростой или стать, как ранее санкции, еще одним поводом для вмешательства парламента в то, что ранее считалось полномочиями президента.

Напомним, в предыдущий раз призрак дефолта маячил перед США в сентябре прошлого года, и тогда рейтинговые агентства выпускали довольно мрачные прогнозы: «Неповышение лимита госдолга, скорее всего, будет иметь для экономики более катастрофические последствия, чем крах банка Lehman Brothers в 2008 году, и может стереть значительную часть достижений экономического восстановления, которое последовало за этим крахом», – говорилось в записке S&P Global Ratings.

Агентство Fitch Ratings, в свою очередь, грозило понизить кредитный рейтинг США с максимального уровня AAA. Тогда дефолта не случилось, как не случится, скорее всего, и в этот раз, но ситуация, когда Вашингтон балансирует на грани дефолта, происходит все чаще и чаще.

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Как напоминает РБК , в 2011 году власти США всерьез готовились к ситуации «кассового разрыва», когда минфин полагается только на остатки наличности и ежедневные поступления в бюджет, которых не хватает для финансирования всех государственных расходов. Тогда планировалось присвоить абсолютный приоритет платежам по долгу над иными правительственными выплатами. Что будет в следующий раз, когда у Вашингтона кончатся деньги, наверняка сказать невозможно.

Неудивительно, что Дональд Трамп активно выступает за то, чтобы вообще отменить потолок госдолга.

«Уже много лет говорят о том, чтобы избавиться от потолка долга, и на это есть много причин. Так что, да, это будет обсуждаться», – обещал он в сентябре.

Судя по тому, что никаких изменений за прошедшие месяцы не прошло, Конгресс вовсе не хочет выпускать из рук этот способ контроля за исполнительной властью. Причем не хотят именно республиканцы, не очень доверяющие своему представителю в Белом доме.

Получается довольно странная ситуация. С одной стороны – США абсолютно надежный заемщик, аккуратно обслуживающий свой долг, поэтому свои деньги в их ценных бумагах держит и Россия, и Китай, и другие страны, не одобряющие американскую внешнюю политику.

С другой стороны, закредитованность более 100% ВВП считается угрожающей для любой страны, какой бы мощной ни являлась ее экономика. Любой форс-мажор может привести к дефолту – сперва техническому, а потом вполне серьезному – и тогда мало не покажется никому.

Собственно, именно поэтому S&P и Fitch так настойчиво предупреждают Вашингтон о необходимости избегать каких-либо проблем с долгом.

Инвесторы – очень пугливый народ, и малейшие сомнения в том, что США, подобно Ланнистерам из сериала «Игра престолов», всегда платят по своим долгам, может привести к мировому кризису, куда более разрушительному, чем ситуация 2008 года.

Вашингтон нынешняя ситуация, когда все вынуждены внимательно следить за его, по сути, внутренними финансовыми новостями, вполне устраивает. По большому счету весь мир остается экономическим заложником США, и, учитывая военную мощь этой страны, изменить ситуацию бескровно будет проблематично.

Отказ от доллара в расчетах между странами способен снизить эту зависимость, но крайне незначительно. Только появление новых экономических центров силы и резервных валют способно трансформировать зависимость мировой экономики от США из катастрофической в просто серьезную.