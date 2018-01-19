Разногласия в Конгрессе США поставили под угрозу работу госучреждений

Сенат Конгресса США не смог прийти к консенсусу и принять проект резолюции о продлении временного финансирования федеральных ведомств, что ставит под угрозу их работу из-за отсутствия средств.

В ходе заседания члены верхней палаты проголосовали только за начало дебатов по вопросу финансирования, после чего лидер республиканцев Митч Макконнелл завершил заседание, передает ТАСС.

Федеральный бюджет на 2018 год пока не принят, и сейчас правительство США работает на основании резолюции, срок действия которой прекратится в ночь на субботу. Однако демократов не устраивает новый вариант резолюции, поскольку он не предусматривает мер по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Чтобы текст был принят Сенатом, он должен набрать 60 голосов из 100, тогда как Республиканская партия контролирует в верхней палате только 51 место.

Таким образом, если сенаторы не успеют согласовать текст и принять единый с Палатой представителей вариант до наступления субботы, федеральные ведомства прекратят работу. Исключение составят лишь экстренные службы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале США напрягли весь мир угрозой своего дефолта после того, как министр финансов США призвал Конгресс срочно повысить лимит госдолга. Однако поскольку у Дональда Трампа сложные отношения с собственной партией, процедура может стать поводом для вмешательства парламента в полномочия президента.