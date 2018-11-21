Трамп не испугался долгого шатдауна

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал приостановку работы правительства США.

По его словам, шатдаун будет продолжаться «столько, сколько нужно». Трамп не исключил, что ситуация затянется на «долгое время», передает РИА «Новости».

Напомним, из-за разногласий по бюджету между Белым домом и конгрессменами-демократами в США наступила частичная остановка работы федерального правительства.