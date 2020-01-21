Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.

В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. В первую очередь это касается уже действующих и развивающихся сервисов, оказывающих гражданам государственные услуги, а также поддержку и бесплатный доступ к социально ориентированным отечественным сервисам.

«В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», – пояснил Путин. По его словам, высокая доступность интернета должна стать «конкурентным преимуществом России и наших граждан». Это позволит «создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов». «И, конечно, это новые возможности для участия граждан в жизни страны», – подчеркнул президент.

По мнению спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, список сервисов проекта «Доступный интернет» появится в течение 2020 года и будет интегрирован в нацпроект «Цифровая экономика». Он пояснил, что в список таких ресурсов могут попасть «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и другие сервисы, которые вместе со Сбербанком работают над созданием так называемых супер-апов – экосистем для пользователей, в которых возможно принятие решений по ряду вопросов: от вызова такси до оплаты кредитов.

«Это отличный шанс для России стать мировым лидером по преодолению цифрового неравенства и включению всех граждан страны в реально работающую не только цифровую экономику, но и цифровое общество, цифровые услуги», – заметил Песков.

В свою очередь операторы мобильной связи уже выразили готовность взяться за реализацию данного проекта. По словам представителей компаний «Мегафон», «МТС», «Ростелеком», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), данная техническая задача вполне реализуема, и во многом она станет онлайн-аналогом бесплатных номеров экстренных служб.

В Минкомсвязи также поддержали проект, пообещав сделать бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам с 1 марта текущего года. Как сообщили в пресс-службе министерства, такая мера распространится на портал госуслуг и сайты всех государственных органов власти. «Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

«Все это свидетельствует о том, что

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостью,

базовым правом и одним из факторов благополучия человека», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам эксперта, бесплатный доступ к интернету, о котором заявил президент, по своей важности стоит на одной ступени с бесплатным здравоохранением и образованием. «И в этом плане мы существенно опережаем ведущие страны мира. Они только примеряются к «спортивному снаряду», а у нас это стало государственной политикой», – подчеркнул общественник.

Теперь экспертное сообщество должно определить понятие «социально и информационно значимых ресурсов», добавил собеседник. «Необходимо четкое разделение. Информационно значимые – это те, которые охватывают большое количество пользователей, но при этом они могут быть иностранными. А социально значимые – это портал государственных услуг, российские мессенджеры и социальные сети», – пояснил Малькевич.

Политолог отметил, что в отношении последних нужно вести протекционистскую политику, оказывая им соответствующую поддержку. «Потому что за счет монопольного нахождения на рынке их конкуренты имеют огромное количество преимуществ. Законодателям и общественникам придется работать над поиском инструментов принуждения тех же Facebook и Twitter к полному соблюдению российского законодательства», – добавил член ОП РФ.

Схожего мнения придерживается эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Саму по себе идею президента он также считает политикой протекционизма. «Если в стране есть разработанные сервисы, то сделать к ним бесплатный доступ полезно как для самих сервисов, так и для граждан. Мы все – одна команда», – сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что у России есть свои социальные сети, поисковики, мессенджеры, онлайн-карты и почтовые системы. «И поскольку речь идет о процветании наших интернет-сервисов – это хорошая вещь», – подчеркнул Ашманов.

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Поддержал инициативу Путина и экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Он предположил , что в бесплатном доступе могут находиться «госуслуги, государственная медицина, школа, школьные дневники. То есть социалка в полном ее понимании». «Почта критически важна, конечно. Поисковая система. Но, например, нашел в Яндексе себе что-то человек, но тогда вопрос: а переход по найденной информации, тоже будет бесплатным?», – рассуждает Клименко.

При этом эксперты сходятся в том, что сегодня российские интернет-ресурсы дают гражданам широчайший набор возможностей: это голосовые и видео-чаты, онлайн-образование, финансовые операции и возможность дистанционного управления проектами любой сложности. «Потому гарантированный и бесплатный доступ к таким инструментам – это не только защита базовых прав граждан, но и расширение горизонтов возможностей для всех россиян», – резюмировал Малькевич.

Напомним, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория – 85 млн. По словам и.о. вице-премьера РФ Максима Акимова, отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире. В то же время, по данным исследования компании Mediascope, самыми востребованными ресурсами среди россиян являются соцсети, мессенджеры и интернет-магазины.

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