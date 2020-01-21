Россия первой преодолеет цифровое неравенство

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Москва выступает промоутером суверенитетов, сохраняя право несогласных становиться непослушными. Россия напомнит им про национальные интересы. Их удобно отстаивать при помощи наших самолетов, систем ПРО, атомных электростанций, газопроводов и консервативных ценностей. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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              Россия первой преодолеет цифровое неравенство

              Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостью   21 января 2020, 16:50
              Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
              Текст: Оксана Борисова

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              Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.

              В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», подразумевающий бесплатный доступ к социально-значимым отечественным интернет-сервисам на территории всей страны. В первую очередь это касается уже действующих и развивающихся сервисов, оказывающих гражданам государственные услуги, а также поддержку и бесплатный доступ к социально ориентированным отечественным сервисам.

              «В этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», – пояснил Путин. По его словам, высокая доступность интернета должна стать «конкурентным преимуществом России и наших граждан». Это позволит «создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов». «И, конечно, это новые возможности для участия граждан в жизни страны», – подчеркнул президент.

              По мнению спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, список сервисов проекта «Доступный интернет» появится в течение 2020 года и будет интегрирован в нацпроект «Цифровая экономика». Он пояснил, что в список таких ресурсов могут попасть «Одноклассники», «ВКонтакте», «Яндекс» и другие сервисы, которые вместе со Сбербанком работают над созданием так называемых супер-апов – экосистем для пользователей, в которых возможно принятие решений по ряду вопросов: от вызова такси до оплаты кредитов.

              «Это отличный шанс для России стать мировым лидером по преодолению цифрового неравенства и включению всех граждан страны в реально работающую не только цифровую экономику, но и цифровое общество, цифровые услуги», – заметил Песков.  

              В свою очередь операторы мобильной связи уже выразили готовность взяться за реализацию данного проекта. По словам представителей компаний «Мегафон», «МТС», «Ростелеком», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), данная техническая задача вполне реализуема, и во многом она станет онлайн-аналогом бесплатных номеров экстренных служб.

              В Минкомсвязи также поддержали проект, пообещав сделать бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам с 1 марта текущего года. Как сообщили в пресс-службе министерства, такая мера распространится на портал госуслуг и сайты всех государственных органов власти. «Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», – цитирует ТАСС сообщение ведомства. 

              «Все это свидетельствует о том, что

              Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостью,

              базовым правом и одним из факторов благополучия человека», – заявил газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

              По словам эксперта, бесплатный доступ к интернету, о котором заявил президент, по своей важности стоит на одной ступени с бесплатным здравоохранением и образованием. «И в этом плане мы существенно опережаем ведущие страны мира. Они только примеряются к «спортивному снаряду», а у нас это стало государственной политикой», – подчеркнул общественник.

              Теперь экспертное сообщество должно определить понятие «социально и информационно значимых ресурсов», добавил собеседник. «Необходимо четкое разделение. Информационно значимые – это те, которые охватывают большое количество пользователей, но при этом они могут быть иностранными. А социально значимые – это портал государственных услуг, российские мессенджеры и социальные сети», – пояснил Малькевич.

              Политолог отметил, что в отношении последних нужно вести протекционистскую политику, оказывая им соответствующую поддержку. «Потому что за счет монопольного нахождения на рынке их конкуренты имеют огромное количество преимуществ. Законодателям и общественникам придется работать над поиском инструментов принуждения тех же Facebook и Twitter к полному соблюдению российского законодательства», – добавил член ОП РФ.  

              Схожего мнения придерживается эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов. Саму по себе идею президента он также считает политикой протекционизма. «Если в стране есть разработанные сервисы, то сделать к ним бесплатный доступ полезно как для самих сервисов, так и для граждан. Мы все – одна команда», – сказал Ашманов газете ВЗГЛЯД.

              Он напомнил, что у России есть свои социальные сети, поисковики, мессенджеры, онлайн-карты и почтовые системы. «И поскольку речь идет о процветании наших интернет-сервисов – это хорошая вещь», – подчеркнул Ашманов.

              Поддержал инициативу Путина и экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Он предположил, что в бесплатном доступе могут находиться «госуслуги, государственная медицина, школа, школьные дневники. То есть социалка в полном ее понимании». «Почта критически важна, конечно. Поисковая система. Но, например, нашел в Яндексе себе что-то человек, но тогда вопрос: а переход по найденной информации, тоже будет бесплатным?», – рассуждает Клименко.

              При этом эксперты сходятся в том, что сегодня российские интернет-ресурсы дают гражданам широчайший набор возможностей: это голосовые и видео-чаты, онлайн-образование, финансовые операции и возможность дистанционного управления проектами любой сложности. «Потому гарантированный и бесплатный доступ к таким инструментам – это не только защита базовых прав граждан, но и расширение горизонтов возможностей для всех россиян», – резюмировал Малькевич.

              Напомним, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория – 85 млн. По словам и.о. вице-премьера РФ Максима Акимова, отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире. В то же время, по данным исследования компании Mediascope, самыми востребованными ресурсами среди россиян являются соцсети, мессенджеры и интернет-магазины.

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