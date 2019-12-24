За какой интернет-контент будут платить в новом году

Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете.

За неделю до Нового года в Москве состоялось мероприятие, которое можно назвать своеобразным итогом года по теме регулирования интернета. Речь идет о презентации масштабного конкурса для поддержки производителей интернет-контента для молодежи. Мероприятие посетили лидеры российской медиаиндустрии, представители крупнейших интернет-компаний, а также телеведущая Тина Канделаки, режиссер Тимур Бекмамбетов, главы комитетов Госдумы Леонид Левин и Елена Ямпольская.

Выступая с приветственным словом, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко рассказал, что на поддержку отечественных компаний и креативных людей, которые создают молодежный интернет-контент, впервые заложено значимое бюджетное финансирование – 3 млрд рублей в год. А оператором поддержки создания и распространения контента на конкурсной основе станет Институт развития интернета (ИРИ).

По словам Кириенко, процедура отбора проектов для участия в конкурсе будет максимально открытой и прозрачной, а для распределения средств между победителями ИРИ использует опыт финансирования Фонда кино и Фонда президентских грантов.

«Гранты предназначены как для существующих компаний, которые могут прийти с готовыми проектами, так и для творческих команд, которые могут прийти с концептом проектов», -

указал Кириенко, добавив, что принять участие в конкурсе может любой человек.

Подробнее о формате конкурса рассказал генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин. Согласно концепции, процедура подачи заявок будет полностью автоматизированной. Затем начнется этап первичной оценки проектов, причем экспертные группы будут работать анонимно. Далее наблюдательный совет конкурса ознакомится с рейтингами проектов, и после их одобрения конкурсный комитет опубликует список победителей на сайте ИРИ.

В конкурсе смогут принять участие проекты по четырем направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, а также игры и программное обеспечение. Первая волна конкурса стартует 20 января 2020 года, вторая – в апреле, и третья – уже в октябре. Причем в октябре организаторы планируют сформировать задачи для конкурса на 2021 год.

Кроме того, тематическими направлениями конкурсного отбора станут: «Живая память» (о победе в Великой отечественной войне), «Мы вместе» (о многонациональной стране), «Делай добро» (о волонтерстве), «Гордимся» (о победах и достижениях россиян) и «Действуй!» (о возможностях развития для россиян).

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Позже в беседе с газетой ВЗГЛЯД Ключкин пояснил, что конкурс проходит в рамках нацпроекта «Культура», и направлен на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. «Базовой оценкой проекта будет количество просмотров. Это справедливо для всех видов контента. Конечно, у всех производителей разные масштабы аудитории, и количество просмотров будет разным, но мы этом учтем», – сказал собеседник.

Что касается качества контента – его будут оценивать конкурсные комиссии, в которых собраны профессионалы медиаиндустрии. «Они полностью независимы в своих оценках и будут руководствоваться своими представлениями о прекрасном», – добавил Ключкин.

«При этом контент должен быть социально значимым. То есть, он должен устанавливать эмоциональную связь с аудиторией. Где-то даже воспитывая ее. Но не навязывая что-либо, а предлагая некие альтернативы», –

пояснил гендиректор ИРИ.

В свою очередь режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, который также участвовал в презентации конкурса, призвал создать механизм, который позволит с помощью лайков публично голосовать за проекты кандидатов на получение грантов. По его словам, это обусловлено тем, что в России каждый человек знает, как именно должно быть устроено интернет-пространство.

В то же время гендиректор «Яндекса» Елена Бунина подчеркнула, что создаваемый контент должен быть полезным, образовательным, разноформатным и понятным молодежи. Она также рассказала о нескольких направлениях, которым «Яндекс» готов оказать грантовую поддержку.

Первое из них – создание для учителей инклюзивных учебников, которые облегчат процесс обучения детей с особенностями в развитии. «У нас учителя к таким ученикам еще не привыкли. Потому они просят хороший, качественный контент, который рассказывал бы им об этой работе», – пояснила она.

Второе направление – это развитие русского языка. «Раньше все читали книги, а сейчас много общаются в сети, и язык немного «оцифровался». Вы, наверное, видите, что грамотность целом страдает. Обладание хорошей речью, хорошим письмом – тоже очень важная для нас тема», – заявила Бунина, добавив, что «Яндекс» потратил за три года 5 млрд рублей на образовательные проекты, в том числе и те, что призваны поднимать уровень русского языка у блогеров.

Иначе на производство и поддержку контента смотрит директор Mail.ru Group Борис Добродеев, который выступал в качестве «выразителя чаяний и желаний поколения 30 минус». По его словам, в этой сфере есть три составляющих успеха: удобные инструменты, доступ к широкой аудитории и монетизация.

«На нашей площадке «ВКонтакте», например, есть 7 млн сообществ, ленту которых только в России читает 70 млн человек. И для поддержки некоторых сообществ мы раздаем полтора миллиарда рублей в год», – пояснил Добродеев. Он также привел в пример певца Тиму Белорусских, которого «еще год назад никто не знал».

«За этот год он получил один миллиард прослушиваний во «ВКонтакте», пройдя путь от первого сингла до концерта на крупнейшей сцене Москвы. То есть, цикл популяризации подобного контента становится все быстрее. И мы считаем нашей миссией, нашей целью участия в конкурсе помогать новым талантам», – сказал Добродеев.

А телеведущая и продюсер Тина Канделаки, рассуждая о производстве контента, обратила внимание на другой тренд:

еще совсем недавно в Интернете сидели, а теперь его смотрят.

«Экран для просмотров может быть больше – например, телевизор, или меньше – в смартфоне. Но все смотрят на экран. И если на телевидении по-прежнему царствует вертикальное программирование контента, то в интернете человек сам для себя его выбирает», – пояснила Канделаки.

Она также подчеркнула: телевидение до сих пор делит аудиторию на возрастные категории, в то время как онлайн-платформы делят аудиторию на кластеры. «В одном кластере может быть и 18-летняя девчонка, и 44-летняя женщина. То есть, я и моя дочь можем одинаково любить одних и тех же героев, находясь в разных возрастных категориях, но при этом в одном кластере. И никто не может объяснить, как образовываются такие кластеры», – добавила телеведущая.

Говоря же о новом конкурсе на базе ИРИ, Канделаки отметила, что он дает возможность «большому количеству ребят найти свое занятие в жизни», потому «их работа будет оплачиваться, и они смогут получить конкретный результат». «Это уникальная возможность для тысяч талантливых детей по нашей стране что-то создать, быть услышанными, быть увиденными и иметь возможность честно впервые заработать деньги на своей идее», – заключила Канделаки.

Напомним, инициатором создания полноценной системы поддержки производителей социального значимого и позитивного контента стал Владимир Путин. Ранее президент неоднократно заявлял о том, в интернете не хватает «нужного, интересного и полезного контента».

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