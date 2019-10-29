Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет

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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк, в 1991-93 гг - советник президента России
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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    Евгений Примаков – человек, повернувший историю России

    Как различать российские истребители

    Референдум о смерти

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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
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              Как и зачем Соединенные Штаты изобрели интернет

              Инженер Леонард Кляйнрок - один из основателей интернета   29 октября 2019, 20:25
              Фото: Fred Prouser/Reuters
              Текст: Иван Иванюшкин

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              Ровно 50 лет назад, 29 октября 1969 г. в 21:00 по времени Лос-Анджелеса произошло судьбоносное для всех современных людей событие. Родился интернет. Вернее сказать, появилась технология, развитие которой подарило нам интернет в том виде, в котором мы его знаем сегодня. История эксперимента, которому сегодня исполняется полвека, заслуживает того, чтобы ее напомнить.

              В 60-е годы XX в., когда по Голливудскому бульвару ездили крылатые, похожие на космические ракеты, кабриолеты, призрак холодной войны разлагал даже самые трезвые рассудки в Пентагоне. Запуск 4 октября 1957 г. Советским Союзом первого искусственного спутника Земли был воспринят американскими военными как знак того, что в самом ближайшем будущем СССР станет господствовать в космосе, откуда будет уничтожена вся сеть военной связи США.

              Поэтому в 1968 г. Министерство обороны поставило перед американскими учеными вопрос: «Каким образом Штаты могут сохранить свои оборонные коммуникации в случае ядерной войны?». Специалисты из RAND Corporation сформулировали ответ – чтобы продолжать функционировать, коммуникационная сеть не должна иметь единого центра управления.

              В такой системе каждый узел должен иметь равные полномочия в создании и распространении информации. Так в 1969 году на свет появилась ARPANET – компьютерная сеть, созданная по инициативе Министерства обороны США, прообраз будущей сети Интернет. Помните финал фильма «Терминатор-3: Восстание машин»? Когда Джон Коннор и Кейт Брюстер обнаруживают, что у вышедшей из-под контроля системы Скайнет нет центра, когда они возглавляют борьбу против Скайнет из второстепенного, заброшенного узла связи. Все это, вошедшие в культуру, образы децентрализованного Интернета.

              Сегодняшний Интернет не имеет центра. Точно так же не имеет он какого-то одного своего изобретателя. Это почти бесконечная вереница имен. Вспомним только некоторые из них.

              Идея построить децентрированную компьютерную сеть была превосходна. Это понимали все. Еще в первой половине 60-х гг. эту идею пытался реализовать американский компьютерщик Джозеф Ликляйдер. Однако должно было пройти время, чтобы ученые догадались, как сделать возможным передачу компьютерного сообщения на расстояние. Проблему решило изобретение технологии пакетной коммутации. Родоначальниками этой технологии, сделавшей возможным эксперимент, в результате которого появился Интернет, являются британец Дональд Дэвис и американцы Пол Бэран, Леонард Кляйнрок и Лоуренс Робертс.

              Другой американский ученый Уэсли Кларк предложил использовать для связи в будущей сети простые, низкопроизводительные компьютеры, так называемые IMP. В наши дни эти устройства называют попросту «роутер» и они выглядят как маленькая коробочка с лампочками и минимумом кнопок. Роутер 1969 года IMP своим видом напоминал холодильник. Это был жестяной шкаф, внутри которого находилось оборудование для пакетной коммутации, собранное в Кембридже специалистами компании BBN Technologies на базе компьютера Honeywell DDP-516. В сентябре 1969 г. один такой роутер-холодильник был отправлен в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Причем затаскивали его в здание университета с помощью крана, через окно. Такой же IMP был отправлен в другой калифорнийский научный центр, в Стэндфордский научно-исследовательский институт в городе Менлоу-парк. Такова вкратце предыстория события.

              Что же случилось 50 лет назад, 29 октября 1969 года? Именно в этот день состоялся знаковый эксперимент по пересылке первого сообщения в сети ARPANET из Калифорнийского университета (UCLA, Лос-Анджелес) в Стэндфордский научно-исследовательский институт (SRI, Менлоу-парк). В этот день в подвале здания университета в Лос-Анджелесе, в комнате № 3420 находились два человека – инженер Леонард Кляйнрок и студент-программист Чарли Клейн. Доставленный месяц назад IMP был подключен к большому компьютеру SDS Sigma 7, на котором предполагалось вводить сообщения.

              Идея эксперимента состояла в том, чтобы передать (из UCLA в SRI) слово «log» и получить в ответ (из SRI в UCLA) слово «in». Однако история сложилась несколько иначе. Чарли Клейн позвонил по телефону в Стэндфордский научно-исследовательский институт и связался с тамошним участником эксперимента, программистом Биллом Дювалем. Только так, с помощью телефона, можно было проверить, работает ли новая технология.

              Настал судьбоносный момент. Чарли Клейн нажал на клавиатуре «l» и спросил в трубку у своего коллеги: «Вы получили “l”?». «Да, мы получили “l”» – последовал ответ Билла Дюваля. Тогда Чарли нажал «o» и спросил: «Вы получили “o”?». Билл Дюваль ответил: «Да, мы получили “o”». Следом Чарли нажал «g» и спросил: «Вы получили “g”?». В этот момент удаленный компьютер в Стэндфордском научно-исследовательском институте дал сбой.

              Какова же историческая правда этого эксперимента? Получается, что самым первым сообщением, посланным от одного компьютера другому по сети, было не слово «log», не слово «login», а какое-то непонятное слово «lo». Леонард Кляйнрок, инженер, руководивший экспериментом, говорит сегодня об этой последовательности букв в мистически возвышенном тоне: «Самым первым сообщением Интернета было “lo”. Это как “lo and behold”!». Надо пояснить слова Кляйнорка. «Lo and behold!» – это такое английское восклицание, по-русски мы скажем просто: «О, чудо!». «Мы не планировали такое хорошее сообщение, – вспоминает сегодня об эксперименте Леонард Кляйнрок, – но эти две буквы образовали совершенное и глубокое послание…». В этот же день Леонарду Кляйнроку, Чарли Клейну и Билл Дювалю удалось восстановить связь и эксперимент был удачно завершен.

              Однако факта из истории изъять нельзя. Первым сообщением сети ARPANET, будущего Интернета, действительно было слово «lo». Мне почему-то кажется, что это первое сообщение созвучно со словом «slow», которое передает дух той эпохи, когда компьютеры были маломощными и медленными. К сожалению, не сохранилось ни фотографий, ни видео, ни аудио записи этого исторического события.

              Все, что мы имеем – это тетрадный лист с записями протокола связи, сделанными рукою Чарли Клейна. Этот листок теперь бережно хранится в музее, которым стала та самая комната, где проходил эксперимент.

              Прежде чем Интернет завоевал мир, и в начале 2000-х случилась настоящая информационная революция, произошло очень много событий. Эксперимент пятидесятилетний давности – только одна веха в долгой истории Интернета, которую можно рассказывать бесконечно. Вот лишь малая россыпь фактов.

              В 1945 г. советник по науке президента США Рузвельта Вэнневар Буш предсказывает появление гипертекста. В 1967 г. американские ученые Тед Нельсон и Энди ван Дам создают первую систему гипертекста, которая используется в расчетах полета первого человека на Луну (космическая программа «Аполлон»). В 1969 г. осуществляется первый сеанс связи в сети ARPANET, юбилей которого мы отмечаем сегодня.

              В 1974 г. Винтон Серф и Боб Кан создают протокол TCP/IP. В 1990 г. под руководством Тима Бернерса-Ли и Роберта Кайо группа программистов из ЦЕРН создает Всемирную паутину: первую веб-страницу, первый браузер и язык разметки гипертекста HTML. В 2004 г. Марк Цукерберг вместе с друзьями создает социальную сеть Facebook. Современный пользователь Интернета должен чаще вспоминать, на плечах каких людей зиждется его ежедневная онлайн-активность.


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