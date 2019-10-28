Эксперт: В интернете должны действовать те же запреты на рекламу наркотиков, что и в СМИ

Запрет на рекламу наркотиков в интернете должен быть аналогичным запрету на рекламу наркотиков в СМИ. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил член Общественной палаты Сергей Орджоникидзе, комментируя предложение Владимира Путина о внесении поправок в Уголовный кодекс о наказании за пропаганду и распространение наркотиков через интернет.

По поручению Владимира Путина будут внесены поправки в Уголовный кодекс касательно пропаганды или склонения к употреблению наркотических веществ в интернете. Ранее глава государства заявлял, что нет необходимости создавать для этого киберполицию, а с данными обязанностями отлично справится МВД. Для этого глава государства предложил увеличить штат сотрудников полиции.

«Очевидно, что проблема рекламы наркотиков в интернете есть, и ее нужно решать», – сказал Сергей Орджоникидзе.

«С точки зрения проблемы и логичности действий, я скажу так: если нельзя распространять и рекламировать наркотики посредством СМИ, то должно быть аналогично и в сети интернет. Потому что в нашей стране интернет – это такой же доступный ресурс, как газеты, радио, телевидение. И мы не можем позволить, чтобы хоть где-то велась пропаганда или склонение к употреблению психотропных веществ. Российский интернет не может действовать по отличным от общих законам, поэтому необходимость внесения данных поправок очевидна», – сообщил Орджоникидзе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря работе МВД наркопреступность в городе снизилась. При этом было замечено, что смертность от наркотиков возросла. Тем не менее, по словам главного внештатного нарколога Минздрава за последние два года число наркоманов во Всей России уменьшилось на 700 тысяч человек, а преступность, связанная с наркотиками, сократилась на 6,5%.