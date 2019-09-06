Путин оценил необходимость создания киберполиции в России

Президент Владимир Путин заявил, что стражи порядка должны уделять больше внимания новым способам распространения наркотиков в Сети, но не уверен, что для этого нужно создавать киберполицию.

«Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения (рекламы наркотиков). В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я (главе МВД Владимиру) Колокольцеву обязательно об этом скажу», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Путина, возможное усиление подразделений МВД, занимающихся борьбой с торговлей наркотиками, не приведет к увеличению общей численности сотрудников министерства.

«Ведь у нас сейчас вся работа, что касается численности, направлена на сокращение, а не на увеличение. Но это не значит, что нужно одной гребенкой все причесывать, нужно определяться с приоритетами», – сказал он.

При этом президент напомнил, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в свое время была расформирована именно для того, чтобы не повторять ту работу, которой занималось МВД.