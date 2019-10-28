Собянин заявил о росте смертей от наркотиков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений заявил, что смертность от наркомании в городе выросла.

«Мы видим хорошую статистику в области наркоситуации, снизилось количество преступлений. Но количество смертей от наркотиков не уменьшилось, а увеличилось», – отметил градоначальник, передает РИА «Новости».

По его мнению, необходимо усилить борьбу с наркоторговлей.

«Это связано и с наркоторговлей в жилом секторе. У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками... Мы знаем точки распространения – те же ночные клубы, где надо системно, серьезно наводить порядок», – заявил Собянин.

Вместе с тем преступность в столице снижается год от года, отметил мэр. Число нападений и грабежей сократилось в пять раз, убийств – вдвое.

«Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца нулевых годов, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра», – сказал Собянин.

С конца нулевых к сегодняшнему времени число угонов автомобилей и квартирных краж уменьшилось в четыре раза. «Такими показателями может гордиться любой город мира, и сегодня Москва является одним из самых безопасных городов среди крупных городов Европы, Америки, Азии. И, конечно, это заслуга тех, кто занимается охраной правопорядка», – отметил Собянин.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.